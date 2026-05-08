Ленивые хачапури с тремя видами сыра: делимся рецептом самого вкусного блюда из теста

Ирина Мельниченко
Кулинария
Хачапури – очень вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. Стоит отметить, что тесто в блюде можно заменить просто лавашем. А для начинки идеально подойдет любой сыр, творог, мясной фарш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури с сыром, и на мягком, эластичном тесте.

Ингредиенты:

Тесто:

  • 450 г муки
  • 280 г кефира
  • 1 яйцо
  • 18 г растительного масла
  • 1/4 ч. л соли
  • 1 ч. л сахара
  • разрыхлитель

Начинка:

  • 200 г моцареллы
  • 350 г творога
  • творог с комбинированной плесенью

Способ приготовления: 

1. Смешиваем кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло Добавляем муку с разрыхлителем — замешиваем мягкое тесто, даем ему немного "отдохнуть".

2. Сыр натираем, соединяем все виды. Делим тесто на 5 частей, формируем, кладем сыр внутрь.

3. Раскатываем и жарим на сковородке с двух сторон. Смазываем сливочным маслом — и все!

