Хачапури – очень вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. Стоит отметить, что тесто в блюде можно заменить просто лавашем. А для начинки идеально подойдет любой сыр, творог, мясной фарш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури с сыром, и на мягком, эластичном тесте.

Ингредиенты:

Тесто:

450 г муки

280 г кефира

1 яйцо

18 г растительного масла

1/4 ч. л соли

1 ч. л сахара

разрыхлитель

Начинка:

200 г моцареллы

350 г творога

творог с комбинированной плесенью

Способ приготовления:

1. Смешиваем кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло Добавляем муку с разрыхлителем — замешиваем мягкое тесто, даем ему немного "отдохнуть".

2. Сыр натираем, соединяем все виды. Делим тесто на 5 частей, формируем, кладем сыр внутрь.

3. Раскатываем и жарим на сковородке с двух сторон. Смазываем сливочным маслом — и все!

