Ленивые хачапури с тремя видами сыра: делимся рецептом самого вкусного блюда из теста
Хачапури – очень вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. Стоит отметить, что тесто в блюде можно заменить просто лавашем. А для начинки идеально подойдет любой сыр, творог, мясной фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури с сыром, и на мягком, эластичном тесте.
Ингредиенты:
Тесто:
- 450 г муки
- 280 г кефира
- 1 яйцо
- 18 г растительного масла
- 1/4 ч. л соли
- 1 ч. л сахара
- разрыхлитель
Начинка:
- 200 г моцареллы
- 350 г творога
- творог с комбинированной плесенью
Способ приготовления:
1. Смешиваем кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло Добавляем муку с разрыхлителем — замешиваем мягкое тесто, даем ему немного "отдохнуть".
2. Сыр натираем, соединяем все виды. Делим тесто на 5 частей, формируем, кладем сыр внутрь.
3. Раскатываем и жарим на сковородке с двух сторон. Смазываем сливочным маслом — и все!
