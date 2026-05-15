Хачапури – вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить из творога, а также просто из дрожжевого теста. А для более нежного вкуса, кулинары советуют добавить для начинки тертый сыр, или моцареллу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури из твердого сыра.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Сыр твердый – 50 г (натертый)

Мука – 50 г

Молоко – 100 мл

Сода – 1/2 ч. л.

Соль – щепотка

Масло – 1 ч.л.

Сливочное масло – по желанию

Способ приготовления:

1. Взбиваем яйцо с молоком и щепоткой соли. Добавляем натертый сыр, муку и соду, перемешиваем.

2. Разогретую сковородку смазываем маслом. Выливаем тесто и готовим на малом огне под крышкой до золотистого цвета с обеих сторон.

3. Горячие хачапури смазываем небольшим количеством масла для еще более нежного вкуса!

