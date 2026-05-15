Ленивые хачапури с твердым сыром: рецепт сытного блюда на сковороде

Ирина Мельниченко
Хачапури – вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить из творога, а также просто из дрожжевого теста. А для более нежного вкуса, кулинары советуют добавить для начинки тертый сыр, или моцареллу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури из твердого сыра.

Ингредиенты:

  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сыр твердый – 50 г (натертый)
  • Мука – 50 г
  • Молоко – 100 мл
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Соль – щепотка
  • Масло – 1 ч.л.
  • Сливочное масло – по желанию

Способ приготовления:

1. Взбиваем яйцо с молоком и щепоткой соли. Добавляем натертый сыр, муку и соду, перемешиваем.

2. Разогретую сковородку смазываем маслом. Выливаем тесто и готовим на малом огне под крышкой до золотистого цвета с обеих сторон.

3. Горячие хачапури смазываем небольшим количеством масла для еще более нежного вкуса!

