Ленивые хачапури с твердым сыром: рецепт сытного блюда на сковороде
Хачапури – вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить из творога, а также просто из дрожжевого теста. А для более нежного вкуса, кулинары советуют добавить для начинки тертый сыр, или моцареллу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури из твердого сыра.
Ингредиенты:
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Сыр твердый – 50 г (натертый)
- Мука – 50 г
- Молоко – 100 мл
- Сода – 1/2 ч. л.
- Соль – щепотка
- Масло – 1 ч.л.
- Сливочное масло – по желанию
Способ приготовления:
1. Взбиваем яйцо с молоком и щепоткой соли. Добавляем натертый сыр, муку и соду, перемешиваем.
2. Разогретую сковородку смазываем маслом. Выливаем тесто и готовим на малом огне под крышкой до золотистого цвета с обеих сторон.
3. Горячие хачапури смазываем небольшим количеством масла для еще более нежного вкуса!
