Ленивые рулетики из лаваша за 15 минут: для начинки используйте колбасу и сыр

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
945
Для приготовления простого и сытного перекуса можно использовать лаваш. Добавьте простую начинку из колбасы и сыра и просто обжарьте изделия на сковородке – получится очень вкусно.

Идея приготовления сытного рулета из лаваша с колбасой и сыром опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

  • колбаса молочная – 300 г
  • сыр твердый – 150 г
  • зелень
  • лаваш – 200 г (2 шт.)

Ингредиенты для заправки:

  • майонез
  • кутчуп
  • горчица

Ингредиенты для кляра:

  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 50 г
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Колбасу и сыр натереть, зелень мелко нарезать.

2. Все смешать с кетчупом, майонезом и горчицей.

3. Поделить визуально на две части и выложить на два лаваша.

4. Скрутить рулет и нарезать.

5. Для кляра все смешать и взболтать.

6. На хорошо разогретой сковороде обжарить рулетики окунутые предварительно в кляре с обеих сторон.

