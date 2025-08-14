Ленивые рулетики из лаваша за 15 минут: для начинки используйте колбасу и сыр
Для приготовления простого и сытного перекуса можно использовать лаваш. Добавьте простую начинку из колбасы и сыра и просто обжарьте изделия на сковородке – получится очень вкусно.
Идея приготовления сытного рулета из лаваша с колбасой и сыром опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- колбаса молочная – 300 г
- сыр твердый – 150 г
- зелень
- лаваш – 200 г (2 шт.)
Ингредиенты для заправки:
- майонез
- кутчуп
- горчица
Ингредиенты для кляра:
- яйца – 2 шт.
- молоко – 50 г
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Колбасу и сыр натереть, зелень мелко нарезать.
2. Все смешать с кетчупом, майонезом и горчицей.
3. Поделить визуально на две части и выложить на два лаваша.
4. Скрутить рулет и нарезать.
5. Для кляра все смешать и взболтать.
6. На хорошо разогретой сковороде обжарить рулетики окунутые предварительно в кляре с обеих сторон.
