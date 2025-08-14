Для приготовления простого и сытного перекуса можно использовать лаваш. Добавьте простую начинку из колбасы и сыра и просто обжарьте изделия на сковородке – получится очень вкусно.

Идея приготовления сытного рулета из лаваша с колбасой и сыром опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

колбаса молочная – 300 г

сыр твердый – 150 г

зелень

лаваш – 200 г (2 шт.)

Ингредиенты для заправки:

майонез

кутчуп

горчица

Ингредиенты для кляра:

яйца – 2 шт.

молоко – 50 г

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Колбасу и сыр натереть, зелень мелко нарезать.

2. Все смешать с кетчупом, майонезом и горчицей.

3. Поделить визуально на две части и выложить на два лаваша.

4. Скрутить рулет и нарезать.

5. Для кляра все смешать и взболтать.

6. На хорошо разогретой сковороде обжарить рулетики окунутые предварительно в кляре с обеих сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: