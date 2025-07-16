Ленивые слоеные пирожки с шоколадом: понадобится всего три ингредиента

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
45
Ленивые слоеные пирожки с шоколадом: понадобится всего три ингредиента

Если в морозилке есть слоеное тесто, всегда можно приготовить что-то к чаю. Десерты из такой основы не требуют особых кулинарных способностей и много времени. Например, можно сделать ленивые пирожки, добавив внутрь шоколад.

Идея приготовления слоеных пирожков с шоколадом опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram.

Ленивые слоеные пирожки с шоколадом: понадобится всего три ингредиента

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 1 упаковка
  • шоколад (плитка или батончики)
  • яйцо для смазывания

Способ приготовления:

Ленивые слоеные пирожки с шоколадом: понадобится всего три ингредиента

1. Раскатать слоеное тесто.

2. Нарезать на прямоугольники.

Ленивые слоеные пирожки с шоколадом: понадобится всего три ингредиента

3. На край каждого прямоугольника положить кусочек шоколада с обеих сторон.

Ленивые слоеные пирожки с шоколадом: понадобится всего три ингредиента

4. Завернуть в рулетик или конвертик.

5. Хорошо защипать края.

Ленивые слоеные пирожки с шоколадом: понадобится всего три ингредиента

6. Смазать яйцом для красивой корочки.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут до золотистого цвета.

Ленивые слоеные пирожки с шоколадом: понадобится всего три ингредиента

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