Если в морозилке есть слоеное тесто, всегда можно приготовить что-то к чаю. Десерты из такой основы не требуют особых кулинарных способностей и много времени. Например, можно сделать ленивые пирожки, добавив внутрь шоколад.

Идея приготовления слоеных пирожков с шоколадом опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 1 упаковка

шоколад (плитка или батончики)

яйцо для смазывания

Способ приготовления:

1. Раскатать слоеное тесто.

2. Нарезать на прямоугольники.

3. На край каждого прямоугольника положить кусочек шоколада с обеих сторон.

4. Завернуть в рулетик или конвертик.

5. Хорошо защипать края.

6. Смазать яйцом для красивой корочки.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут до золотистого цвета.

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