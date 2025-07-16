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Ленивые слоеные пирожки с шоколадом: понадобится всего три ингредиента
Если в морозилке есть слоеное тесто, всегда можно приготовить что-то к чаю. Десерты из такой основы не требуют особых кулинарных способностей и много времени. Например, можно сделать ленивые пирожки, добавив внутрь шоколад.
Идея приготовления слоеных пирожков с шоколадом опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 1 упаковка
- шоколад (плитка или батончики)
- яйцо для смазывания
Способ приготовления:
1. Раскатать слоеное тесто.
2. Нарезать на прямоугольники.
3. На край каждого прямоугольника положить кусочек шоколада с обеих сторон.
4. Завернуть в рулетик или конвертик.
5. Хорошо защипать края.
6. Смазать яйцом для красивой корочки.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут до золотистого цвета.
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