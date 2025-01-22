Ленивые трубочки из лаваша, с грибами и мясом: простой рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Лаваш – очень бюджетный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также чипсов, пирогов, запеканок и тортов. 

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с мясным фаршем и грибами. 

Трубочки из лаваша

Ингредиенты: 

  • 1 лаваш
  • 2 куриных бедра
  • 250 г шампиньонов
  • 1 средний лук или 2 небольших лука
  • 2 яйца
  • соль, перец, паприка по вкусу
  • растительное масло для жарки
  • кусочек сливочного масла

Способ приготовления: 

1. Хорошо помойте грибы и порежьте, лук режем четвертькольцами. С бедрышек снимаем кожу, вырезаем косточку и хрящики. Режем на маленькие кубики.

Грибы и лук

2. В сковороде разогреваем небольшой кусочек сливочного масла. Всыпаем в нее лук и грибы. Добавляем курицу, солим, перчим, присыпаем паприкой, перемешиваем и жарим все вместе 10-15 минут. 

Грибная начинка

3. Лаваш режем на маленькие прямоугольники. На край лаваша выкладываем 1ст.л начинки и скручиваем в трубочку. Так повторяем со всей начинкой и лавашем.

Лаваш для трубочек

4. Яйца вбить в миску и хорошо перемешать их.

Приготовление блюда

5. В сковороде разогреваем растительное масло. Хорошо вымачиваем каждую трубочку в яйце и жарим с двух сторон до золотистого цвета.

Готовые трубочки

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