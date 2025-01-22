Ленивые трубочки из лаваша, с грибами и мясом: простой рецепт блюда для перекуса
Лаваш – очень бюджетный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также чипсов, пирогов, запеканок и тортов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с мясным фаршем и грибами.
Ингредиенты:
- 1 лаваш
- 2 куриных бедра
- 250 г шампиньонов
- 1 средний лук или 2 небольших лука
- 2 яйца
- соль, перец, паприка по вкусу
- растительное масло для жарки
- кусочек сливочного масла
Способ приготовления:
1. Хорошо помойте грибы и порежьте, лук режем четвертькольцами. С бедрышек снимаем кожу, вырезаем косточку и хрящики. Режем на маленькие кубики.
2. В сковороде разогреваем небольшой кусочек сливочного масла. Всыпаем в нее лук и грибы. Добавляем курицу, солим, перчим, присыпаем паприкой, перемешиваем и жарим все вместе 10-15 минут.
3. Лаваш режем на маленькие прямоугольники. На край лаваша выкладываем 1ст.л начинки и скручиваем в трубочку. Так повторяем со всей начинкой и лавашем.
4. Яйца вбить в миску и хорошо перемешать их.
5. В сковороде разогреваем растительное масло. Хорошо вымачиваем каждую трубочку в яйце и жарим с двух сторон до золотистого цвета.
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