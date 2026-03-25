Ленивые творожные хачапури без муки: делимся рецептом блюда для перекуса
Домашние хачапури – лучшее блюдо для перекуса, обеда и ужина. Готовить их можно из дрожжевого и творожного теста. Для начинки лучше всего подойдет твердый сыр, а также можно желток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных хачапури с твердым сыром и желтком.
Ингредиенты:
- 360 г творога
- 2 яйца
- 80 г твердого сыра
- 50 г муки
- 5 г разрыхлителя
- 1/3 ч.л. соли
- помидорки/зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с яйцом, добавьте разрыхлитель, соль, перемешайте.
2. Сформируйте хачапури, отправьте в духовку на 30 минут при 180С.
3. После добавьте тертый сыр и желток, и готовьте еще 5 мину.
