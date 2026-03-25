Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Ленивые творожные хачапури без муки: делимся рецептом блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
762
Ленивые творожные хачапури без муки: делимся рецептом блюда для перекуса

Домашние хачапури – лучшее блюдо для перекуса, обеда и ужина. Готовить их можно из дрожжевого и творожного теста. Для начинки лучше всего подойдет твердый сыр, а также можно желток.

Ленивые творожные хачапури без муки: делимся рецептом блюда для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных хачапури с твердым сыром и желтком.

Ингредиенты: 

  • 360 г творога
  • 2 яйца
  • 80 г твердого сыра
  • 50 г муки
  • 5 г разрыхлителя
  • 1/3 ч.л. соли
  • помидорки/зелень по вкусу

Способ приготовления: 

1. Смешайте творог с яйцом, добавьте разрыхлитель, соль, перемешайте.

Ленивые творожные хачапури без муки: делимся рецептом блюда для перекуса

2. Сформируйте хачапури, отправьте в духовку на 30 минут при 180С. 

Ленивые творожные хачапури без муки: делимся рецептом блюда для перекуса

3. После добавьте тертый сыр и желток, и готовьте еще 5 мину.

Ленивые творожные хачапури без муки: делимся рецептом блюда для перекуса

