Домашние хачапури – лучшее блюдо для перекуса, обеда и ужина. Готовить их можно из дрожжевого и творожного теста. Для начинки лучше всего подойдет твердый сыр, а также можно желток.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных хачапури с твердым сыром и желтком.

Ингредиенты:

360 г творога

2 яйца

80 г твердого сыра

50 г муки

5 г разрыхлителя

1/3 ч.л. соли

помидорки/зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с яйцом, добавьте разрыхлитель, соль, перемешайте.

2. Сформируйте хачапури, отправьте в духовку на 30 минут при 180С.

3. После добавьте тертый сыр и желток, и готовьте еще 5 мину.

