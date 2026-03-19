Ленивые творожные хачапури за 15 минут: делимся самым легким рецептом вкусного блюда
Хачапури – лучшее блюдо для перекуса и ужина. Готовить их можно как из дрожжевого теста, так и из творожного. Для яркого вкуса можно добавить желток или много сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких творожных хачапури с желтком.
Ингредиенты:
- 150 г. творога
- 1 яйцо
- 3 ст.л. муки
- 1/3 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 30-50 г. сулугуни/моцареллы
Способ приготовления:
1. К творогу добавляем белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.
2. Влажными ручками формируем лодочку на пергаменте и отправляем ее в разогретую до 180 С духовку на 10 минут.
3. После выкладываем в "лодочку" натертый сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.
Подаем с желтком, если не едите сырой то можете его запечь!
