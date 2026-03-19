Хачапури – лучшее блюдо для перекуса и ужина. Готовить их можно как из дрожжевого теста, так и из творожного. Для яркого вкуса можно добавить желток или много сыра.

Рецепт очень вкусных и легких творожных хачапури с желтком.

Ингредиенты:

150 г. творога

1 яйцо

3 ст.л. муки

1/3 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

30-50 г. сулугуни/моцареллы

Способ приготовления:

1. К творогу добавляем белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.

2. Влажными ручками формируем лодочку на пергаменте и отправляем ее в разогретую до 180 С духовку на 10 минут.

3. После выкладываем в "лодочку" натертый сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

Подаем с желтком, если не едите сырой то можете его запечь!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: