Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Ленивые творожные хачапури за 15 минут: делимся самым легким рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Хачапури – лучшее блюдо для перекуса и ужина. Готовить их можно как из дрожжевого теста, так и из творожного. Для яркого вкуса можно добавить желток или много сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких творожных хачапури с желтком.

Ингредиенты: 

  • 150 г. творога
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. муки
  • 1/3 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 30-50 г. сулугуни/моцареллы

Способ приготовления: 

1. К творогу добавляем белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.

2. Влажными ручками формируем лодочку на пергаменте и отправляем ее в разогретую до 180 С духовку на 10 минут.

3. После выкладываем в "лодочку" натертый сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

Подаем с желтком, если не едите сырой то можете его запечь!

