Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся секретами приготовления
Самое простое и вкусное блюдо из творога – ленивые вареники. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют не добавлять в основу много сахара и яиц.
Кулинар поделилась рецептом очень вкусных, ленивых вареников, которые не будут распадаться.
Ингредиенты:
- Творог кисломолочный 180 г
- Яйцо 1 шт.
- Сахар 2 ст.л
- Ванильный сахар 10 г
- Мука 6 ст.л + 2 ст.л на поверхность
Способ приготовления:
1. В миске соедините творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, и 6 ложек муки. Замесите тесто ложкой.
2. Присыпьте поверхность мукой (2ст.л), переложите тесто и сформируйте колбаску, нарежьте вареники.
3. Доведите воду до кипения и бросайте туда вареники. Как только всплывают – доставайте.
Подавайте с ягодами или сметаной!
