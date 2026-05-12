Ленивые вареники, которые не распадаются: делимся секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Самое простое и вкусное блюдо из творога – ленивые вареники. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют не добавлять в основу много сахара и яиц.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивы вареников, которые не будут распадаться.

Ингредиенты:

  • Творог кисломолочный 180 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Сахар 2 ст.л
  • Ванильный сахар 10 г
  • Мука 6 ст.л + 2 ст.л на поверхность

Способ приготовления:

1. В миске соедините творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, и 6 ложек муки. Замесите тесто ложкой.

2. Присыпьте поверхность мукой (2ст.л), переложите тесто и сформируйте колбаску, нарежьте вареники.

3. Доведите воду до кипения и бросайте туда вареники. Как только всплывают – доставайте.

Подавайте с ягодами или сметаной!

