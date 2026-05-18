Ленивые вареники, которые не распадаются: рассказываем, что нужно добавить в тесто и в каких количествах

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
93
Ленивые вареники – лучшее блюдо для вкусного и сытного завтрака. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют не добавлять в основу слишком много сахара.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных ленивых вареников, которые получатся идеальными.

Ингредиенты:

  • Творог (5-9% жирности) 400 г
  • Яйца 1 шт.
  • Ванильный сахар
  • Мука 3-4 ст. л. (плюс немного для присыпки стола)
  • Сахар 1-2 ст. л.
  • Соль 1 щепотка

Способ приготовления:

1. Разомните творог с сахаром, добавьте яйцо, ванильный сахар, муку, перемешайте.

2. Сделайте колбаску, порежьте ее на одинаковые кусочки. Сформируйте в шарики, обкатайте в муке. 

3. Варите, пока не всплывут.

Подавайте с ягодами, сметаной, сгущенным молоком!

