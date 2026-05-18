Ленивые вареники, которые не распадаются: рассказываем, что нужно добавить в тесто и в каких количествах
Ленивые вареники – лучшее блюдо для вкусного и сытного завтрака. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют не добавлять в основу слишком много сахара.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных ленивых вареников, которые получатся идеальными.
Ингредиенты:
- Творог (5-9% жирности) 400 г
- Яйца 1 шт.
- Ванильный сахар
- Мука 3-4 ст. л. (плюс немного для присыпки стола)
- Сахар 1-2 ст. л.
- Соль 1 щепотка
Способ приготовления:
1. Разомните творог с сахаром, добавьте яйцо, ванильный сахар, муку, перемешайте.
2. Сделайте колбаску, порежьте ее на одинаковые кусочки. Сформируйте в шарики, обкатайте в муке.
3. Варите, пока не всплывут.
Подавайте с ягодами, сметаной, сгущенным молоком!
