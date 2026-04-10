Все рецепты
Ленивые жареные пирожки с зеленым луком и вареными яйцами: делимся рецептом
Пирожки не обязательно готовить из дрожжевого теста и в духовке. Вкусно также будет, если приготовить пирожки просто на сковороде, с яйцами и зеленым луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и пышных жареных пирожков с луком и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- 400 мл кефир
- 1 ч.л сахара
- 0,5 ч.л соли
- 1 яйцо
- 1 ч.л соды
- 300 г муки
- 3 вареных яйца
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. К кефиру комнатной температуры добавляем соль, сахар, соду и яйцо, перемешиваем и всыпаем муку. Замешиваем тесто конститенции, как густая сметана.
2. Отваренные яйца натираем на терке, а зеленый лук мелко нарезаем. Добавляем к тесту и перемешиваем.
3. Жарим пирожки на хорошо разогретой сковороде с маслом на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.
