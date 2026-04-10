Ленивые жареные пирожки с зеленым луком и вареными яйцами: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
675
Пирожки не обязательно готовить из дрожжевого теста и в духовке. Вкусно также будет, если приготовить пирожки просто на сковороде, с яйцами и зеленым луком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и пышных жареных пирожков с луком и вареными яйцами.

Ингредиенты: 

  • 400 мл кефир
  • 1 ч.л сахара
  • 0,5 ч.л соли
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л соды
  • 300 г муки
  • 3 вареных яйца
  • зеленый лук

Способ приготовления: 

1. К кефиру комнатной температуры добавляем соль, сахар, соду и яйцо, перемешиваем и всыпаем муку. Замешиваем тесто конститенции, как густая сметана. 

2. Отваренные яйца натираем на терке, а зеленый лук мелко нарезаем. Добавляем к тесту и перемешиваем.

3. Жарим пирожки на хорошо разогретой сковороде с маслом на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

