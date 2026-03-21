Ленивый "Медовик" на сковороде: делимся легким рецептом вкусного десерта
Торт "Медовик" – один из самых вкусных, легких домашних десертов. Готовить коржи можно не только в духовке, но и просто на сковороде. Крем для торта идеально подойдет сметанный.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Медовика" со сметанным кремом, который готовится на сковороде.
Ингредиенты:
- 100 г меда
- 1 ч.л соды
- 100 г сливочного масла
- щепотка соли
- 100 г сахара
- 3 яйца
- 150 г муки
Для крема:
- 400 г сметаны 20%
- 200 г крем-сыра
- сахарная пудра по вкусу
- ванильный экстракт
Способ приготовления:
1. На сковороде соединяем мед с содой на невысоком огне, доводим массу до карамельного цвета и добавляем сливочное масло. Перемешиваем до полного растворения и переливаем массу в миску. Добавляем все остальные ингредиенты и замешиваем однородное тесто.
2. Огонь ставим невысокий и выкладываем на середину сковородки 2 ст.л теста, разравниваем. Жарим на одной стороне +-3 минуты, переворачиваем и еще 30 секунд и снимаем.
3. Для крема: смешайте все ингредиенты и перемазываем коржи.
4. Один корж нужно перебейте в крошку и присыпьте им корж, но если не хотите терять его то возьмите +-100 г песочного печенья, перебейте его в крошку и обжарьте до золотистости и обсыпьте им тортик.
Торт можно есть сразу, но вкуснее когда он 2-3 часа постоит в холодильнике!
