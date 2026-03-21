Ленивый "Медовик" на сковороде: делимся легким рецептом вкусного десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
Торт "Медовик" – один из самых вкусных, легких домашних десертов. Готовить коржи можно не только в духовке, но и просто на сковороде. Крем для торта идеально подойдет сметанный.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Медовика" со сметанным кремом, который готовится на сковороде.

Ингредиенты: 

  • 100 г меда
  • 1 ч.л соды
  • 100 г сливочного масла
  • щепотка соли
  • 100 г сахара
  • 3 яйца
  • 150 г муки

Для крема:

  • 400 г сметаны 20%
  • 200 г крем-сыра
  • сахарная пудра по вкусу
  • ванильный экстракт

Способ приготовления: 

1. На сковороде соединяем мед с содой на невысоком огне, доводим массу до карамельного цвета и добавляем сливочное масло. Перемешиваем до полного растворения и переливаем массу в миску. Добавляем все остальные ингредиенты и замешиваем однородное тесто.

2. Огонь ставим невысокий и выкладываем на середину сковородки 2 ст.л теста, разравниваем. Жарим на одной стороне +-3 минуты, переворачиваем и еще 30 секунд и снимаем.

3. Для крема: смешайте все ингредиенты и перемазываем коржи. 

4. Один корж нужно перебейте в крошку и присыпьте им корж, но если не хотите терять его то возьмите +-100 г песочного печенья, перебейте его в крошку и обжарьте до золотистости и обсыпьте им тортик.

Торт можно есть сразу, но вкуснее когда он 2-3 часа постоит в холодильнике!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты