Ленивый мясной пирог из лаваша: делимся рецептом блюда на любой случай
Если дома есть лаваш, вы сможете за считанные минуты приготовить очень вкусное и сытное блюдо. Например, пирог. Для начинки используйте сочный мясной фарш, а также овощи. С таким рецептом справится даже ребенок.
Идея приготовления сытного пирога из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. С таким блюдом никто не останется голодным.
Ингредиенты:
- тортилья – 4 шт. (или лаваш)
- фарш из куриного филе – 300 г
- сметана 10% – 30 г
- сыр твердый – 25 г
- яйцо куриное – 1 шт.
- помидоры – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Тортилью намазать фаршем и сметаной.
2. Выложить помидоры.
3. Края смазать яйцом.
4. Выложить вторую тортилью.
5. Намазать фаршем и сметаной.
6. Края намазать яйцом, выложить третью тортилью.
7. Намазать фаршем и сметаной.
8. Добавить пластинку сыра.
9. Края намазать яйцом, выложить четвертую тортилью.
10. Скрепить края, намазать яйцом.
11. По желанию посыпать семечками.
12. Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.
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