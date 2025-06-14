Если дома есть лаваш, вы сможете за считанные минуты приготовить очень вкусное и сытное блюдо. Например, пирог. Для начинки используйте сочный мясной фарш, а также овощи. С таким рецептом справится даже ребенок.

Идея приготовления сытного пирога из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. С таким блюдом никто не останется голодным.

Ингредиенты:

тортилья – 4 шт. (или лаваш)

фарш из куриного филе – 300 г

сметана 10% – 30 г

сыр твердый – 25 г

яйцо куриное – 1 шт.

помидоры – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Тортилью намазать фаршем и сметаной.

2. Выложить помидоры.

3. Края смазать яйцом.

4. Выложить вторую тортилью.

5. Намазать фаршем и сметаной.

6. Края намазать яйцом, выложить третью тортилью.

7. Намазать фаршем и сметаной.

8. Добавить пластинку сыра.

9. Края намазать яйцом, выложить четвертую тортилью.

10. Скрепить края, намазать яйцом.

11. По желанию посыпать семечками.

12. Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.

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