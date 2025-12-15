Торт "Наполеон" – очень вкусный и легкий домашний десерт, который любят все. Для приготовления десерта можно использовать готовое слоеное тесто, крем лучше всего подойдет заварной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Наполеона" из готового теста, и с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

0,5 кг слоеного теста

500 мл молока

2 яйца

130 г сахара

10 г ванильного сахара

40 г крахмала

50 г мягкого сливочного масла

400 г вишен замороженных, 2 ст.л. сахара, 1,5 ст.л. крахмала

Способ приготовления:

1. Раскатайте слоеное тесто, выпекаем при 190 С 15 минут до золотистости, охлаждаем.

2. Заварной крем: яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал смешиваем, молоко подогреваем чтобы было горячее и понемногу все молоко добавляем к яйцам постоянно помешивая. переливаем в кастрюльку всю массу и помешивая доводим до загустения. накрываем пленкой в контакт и охлаждаем.

3. Вишневая начинка: вишни, сахар, крахмал соединяем и подогреваем до загустения, также накрываем пленкой в контакт и охлаждаем.

4. Соберите торт: каждый кусочек испеченного теста разделяем на 2 половинки, все, что является корочкой, обсыпаем сверху (понадобится для украшения), собираем торт – тесто, крем, вишневая начинка, сверху присыпьте крошкой. Поставьте в холодильник хотя бы 1 час!

