Ленивый "Наполеон" без приготовления теста: делимся рецептом торта для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,4 т.
Торт "Наполеон" – очень вкусный и легкий домашний десерт, который любят все. Для приготовления десерта можно использовать готовое слоеное тесто, крем лучше всего подойдет заварной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Наполеона" из готового теста, и с вкусной начинкой. 

Ингредиенты:

  • 0,5 кг слоеного теста
  • 500 мл молока
  • 2 яйца
  • 130 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 40 г крахмала
  • 50 г мягкого сливочного масла
  • 400 г вишен замороженных, 2 ст.л. сахара, 1,5 ст.л. крахмала

Способ приготовления: 

1. Раскатайте слоеное тесто, выпекаем при 190 С 15 минут до золотистости, охлаждаем.

2. Заварной крем: яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал смешиваем, молоко подогреваем чтобы было горячее и понемногу все молоко добавляем к яйцам постоянно помешивая. переливаем в кастрюльку всю массу и помешивая доводим до загустения. накрываем пленкой в контакт и охлаждаем.

3. Вишневая начинка: вишни, сахар, крахмал соединяем и подогреваем до загустения, также накрываем пленкой в контакт и охлаждаем.

4. Соберите торт: каждый кусочек испеченного теста разделяем на 2 половинки, все, что является корочкой, обсыпаем сверху (понадобится для украшения), собираем торт – тесто, крем, вишневая начинка, сверху присыпьте крошкой. Поставьте в холодильник хотя бы 1 час! 

