Если вы хотите приготовить вкусный "Наполеон", но без лишних усилий, для этого идеально подойдет готовое слоеное тесто, которое нужно просто запечь.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и главное – ленивого "Наполеона" с заварным кремом.

Ингредиенты:

700 г слоеного теста (3 листа)

2 яйца

100-150 г сахара

ванильный сахар

2 ст.л крахмала

500 мл молока

50 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. Тесто размораживаем, смазываем небольшим количеством воды и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

2. Для крема: в кастрюльку разбиваем яйца, добавляем сахар, ванилин, крахмал и хорошо перемешиваем. Вливаем теплое молоком. Отправляем на средний огонь и при постоянном помешивании завариваем крем. Снимаем с огня, добавляем сливочное масло и все хорошо перемешиваем. Переливаем в тарелку и накрываем пленкой в контакт.

3. Готовые коржи делим на 3-4 части, верхний слой измельчаем в крошку.

4. Собираем торт по принципу корж-крем, сверху присыпаем крошкой и отправляем в холодильник на 1-2 часа или можно есть уже сразу (если любить не пропитанный).

