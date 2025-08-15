Ленивый "Наполеон" без приготовления теста: рассказываем, из чего приготовить самый вкусный десерт
Если вы хотите приготовить вкусный "Наполеон", но без лишних усилий, для этого идеально подойдет готовое слоеное тесто, которое нужно просто запечь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и главное – ленивого "Наполеона" с заварным кремом.
Ингредиенты:
- 700 г слоеного теста (3 листа)
- 2 яйца
- 100-150 г сахара
- ванильный сахар
- 2 ст.л крахмала
- 500 мл молока
- 50 г сливочного масла
Способ приготовления:
1. Тесто размораживаем, смазываем небольшим количеством воды и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
2. Для крема: в кастрюльку разбиваем яйца, добавляем сахар, ванилин, крахмал и хорошо перемешиваем. Вливаем теплое молоком. Отправляем на средний огонь и при постоянном помешивании завариваем крем. Снимаем с огня, добавляем сливочное масло и все хорошо перемешиваем. Переливаем в тарелку и накрываем пленкой в контакт.
3. Готовые коржи делим на 3-4 части, верхний слой измельчаем в крошку.
4. Собираем торт по принципу корж-крем, сверху присыпаем крошкой и отправляем в холодильник на 1-2 часа или можно есть уже сразу (если любить не пропитанный).
