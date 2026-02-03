Приготовить любимый торт "Наполеон" можно без заморочки. Для этого используйте обычное слоеное тесто, которое выпекается за считанные минуты. Прекрасно дополнит вкус коржей нежный крем на основе сливочного масла и сгущенного молока.

Идея приготовления ленивого "Наполеона" из слоеного теста опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

сливочное масло – 220 г

сгущенное молоко – 1 банка

ваниль – по желанию

Способ приготовления:

1. Сливочное масло комнатной температуры взбить с ванилью до легкой пышности.

2. Добавить сгущенное молоко и взбить. Крем должен получиться густой и не падать с лопатки.

3. Слоеное тесто нарезать прямоугольниками и запечь при температуре 180 градусов 15-20 минут.

4. Достать, разломать пополам и охладить.

5. Смазать кремом. Также бока.

6. Остальное тесто, которое осталось, измельчить и посыпать пирожные со всех сторон.

7. Поставить в холодильник минимум на 5-7 часов, а еще лучше на ночь.

