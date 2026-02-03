Ленивый "Наполеон" без заморочки: используйте слоеное тесто
Приготовить любимый торт "Наполеон" можно без заморочки. Для этого используйте обычное слоеное тесто, которое выпекается за считанные минуты. Прекрасно дополнит вкус коржей нежный крем на основе сливочного масла и сгущенного молока.
Идея приготовления ленивого "Наполеона" из слоеного теста опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 г
- сливочное масло – 220 г
- сгущенное молоко – 1 банка
- ваниль – по желанию
Способ приготовления:
1. Сливочное масло комнатной температуры взбить с ванилью до легкой пышности.
2. Добавить сгущенное молоко и взбить. Крем должен получиться густой и не падать с лопатки.
3. Слоеное тесто нарезать прямоугольниками и запечь при температуре 180 градусов 15-20 минут.
4. Достать, разломать пополам и охладить.
5. Смазать кремом. Также бока.
6. Остальное тесто, которое осталось, измельчить и посыпать пирожные со всех сторон.
7. Поставить в холодильник минимум на 5-7 часов, а еще лучше на ночь.
