Любимый торт "Наполеон" можно приготовить всего за считанные минуты. Для этого вам понадобятся обычные стеклянные банки. Просто сложите в них слоями крем, а также печенье. Получится очень вкусно и эстетично.

Идея приготовления ленивого "Наполеона" в банке опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

печенье ушки – 100 г

молоко – 300 мл.

ванильный сахар – 1 п

сахар – 50 г (по вкусу)

яйцо – 1 шт.

кукурузный крахмал – 1,5 ст.л.

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Яйца, ванильный сахар, кукудзяный крахмал перемешать до однородности.

2. Добавить 100 мл. молока.

3. Молоко 200 мл подогреть с сахаром (но не кипятить) на плите.

4. Влить тонкой струйкой яичную смесь, постоянно перемешивать венчиком.

5. Крем варить до загустения 5-7 минут, снять с огня. Добавить сливочное масло.

6. Немножко охладить и, пока крем теплый, выложить с печеньем слоями в банку.

7. Верх украсить измельченной крошкой печенья.

8. Оставить торт при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на несколько часов (лучше на ночь).

