Ленивый "Наполеон" в банке: делимся простым рецептом любимого десерта
Любимый торт "Наполеон" можно приготовить всего за считанные минуты. Для этого вам понадобятся обычные стеклянные банки. Просто сложите в них слоями крем, а также печенье. Получится очень вкусно и эстетично.
Идея приготовления ленивого "Наполеона" в банке опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- печенье ушки – 100 г
- молоко – 300 мл.
- ванильный сахар – 1 п
- сахар – 50 г (по вкусу)
- яйцо – 1 шт.
- кукурузный крахмал – 1,5 ст.л.
- сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Яйца, ванильный сахар, кукудзяный крахмал перемешать до однородности.
2. Добавить 100 мл. молока.
3. Молоко 200 мл подогреть с сахаром (но не кипятить) на плите.
4. Влить тонкой струйкой яичную смесь, постоянно перемешивать венчиком.
5. Крем варить до загустения 5-7 минут, снять с огня. Добавить сливочное масло.
6. Немножко охладить и, пока крем теплый, выложить с печеньем слоями в банку.
7. Верх украсить измельченной крошкой печенья.
8. Оставить торт при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на несколько часов (лучше на ночь).
