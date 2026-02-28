Ленивый "Наполеон" в банке: ничего не придется вымешивать и раскатывать
Вкусный домашний торт "Наполеон" можно легко приготовить без лишней мороки. Используйте обычное печенье ушки и соедините его с нежным сливочным кремом. Все это очень удобно выложить в маленькие баночки.
Идея приготовления ленивого торта "Наполеон" опубликована на странице фудблогера iryna kukhar2 в Instagram.
Ингредиенты:
- печенье ушки – 100 г
- молоко – 300 мл.
- сахар – 50 г (по вкусу)
- яйцо – 1 шт.
- кукурузный крахмал – 1,5 ст.л.
- сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Для крема В отдельной емкости соедините яйцо с сахаром и крахмалом.
2. Тщательно разотрите смесь до однородного состояния, постепенно влив молоко.
3. Поставьте на огонь и постоянно помешивайте до загустения.
4. Снимите готовый крем с плиты, добавьте сливочное масло.
5. Перемешайте до его полного растворения.
6. Дайте массе немного остыть.
7. В порционные баночки или стаканы выкладывайте слоями: порция теплого крема, затем слой печенья (можно слегка поломать). Повторяйте слои до заполнения формы.
8. Оставьте десерт на столе, чтобы он пропитался, а затем уберите в холодильник (лучше всего – на ночь).
9. Перед подачей посыпьте орешками.
