Ленивый "Наполеон" в банке: ничего не придется вымешивать и раскатывать

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Вкусный домашний торт "Наполеон" можно легко приготовить без лишней мороки. Используйте обычное печенье ушки и соедините его с нежным сливочным кремом. Все это очень удобно выложить в маленькие баночки.

Идея приготовления ленивого торта "Наполеон" опубликована на странице фудблогера iryna kukhar2 в Instagram.

Ингредиенты:

  • печенье ушки – 100 г
  • молоко – 300 мл.
  • сахар – 50 г (по вкусу)
  • яйцо – 1 шт.
  • кукурузный крахмал – 1,5 ст.л.
  • сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Для крема В отдельной емкости соедините яйцо с сахаром и крахмалом.

2. Тщательно разотрите смесь до однородного состояния, постепенно влив молоко.

3. Поставьте на огонь и постоянно помешивайте до загустения.

4. Снимите готовый крем с плиты, добавьте сливочное масло.

5. Перемешайте до его полного растворения.

6. Дайте массе немного остыть.

7. В порционные баночки или стаканы выкладывайте слоями: порция теплого крема, затем слой печенья (можно слегка поломать). Повторяйте слои до заполнения формы.

8. Оставьте десерт на столе, чтобы он пропитался, а затем уберите в холодильник (лучше всего – на ночь).

9. Перед подачей посыпьте орешками.

