Ленивый пирог из лаваша с сырно-яичной заливкой: рецепт бюджетного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
279
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок и пирогов. Еще из него можно делать шаурму, трубочки, торты. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного и очень быстрого в приготовлении пирога из лаваша, с творогом и твердым сыром.

Ингредиенты:

  • 1 упаковка тонкого лаваша (2 шт внутри)
  • 4 яйца
  • 300 мл молока
  • 1/3 ч.л. соли
  • 200 г кисломолочного сыра
  • по 100 г: моцареллы, твердого сыра и брынзы/фелаты
  • + 100 г моцареллы для присыпки сверху
  • кусочек масла

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца солью, влейте молоко, добавьте творог, тертый твердый сыр. 

2. Куски лаваша обмокните в сырно-яичную массу. 

3. Смажьте форму сливочным маслом, выложите куски лаваша, полейте смесью из яиц и сыра. И сверху присыпьте сыром. 

4. Запекайте при 180 С 35-40 минут до румяности сверху.

После выпекания обязательно смазываем маслом и накрываем фольгой чтобы не образовалась твердая корочка!

