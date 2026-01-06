Ленивый пирог из лаваша с сырно-яичной заливкой: рецепт бюджетного блюда для перекуса
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок и пирогов. Еще из него можно делать шаурму, трубочки, торты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного и очень быстрого в приготовлении пирога из лаваша, с творогом и твердым сыром.
Ингредиенты:
- 1 упаковка тонкого лаваша (2 шт внутри)
- 4 яйца
- 300 мл молока
- 1/3 ч.л. соли
- 200 г кисломолочного сыра
- по 100 г: моцареллы, твердого сыра и брынзы/фелаты
- + 100 г моцареллы для присыпки сверху
- кусочек масла
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца солью, влейте молоко, добавьте творог, тертый твердый сыр.
2. Куски лаваша обмокните в сырно-яичную массу.
3. Смажьте форму сливочным маслом, выложите куски лаваша, полейте смесью из яиц и сыра. И сверху присыпьте сыром.
4. Запекайте при 180 С 35-40 минут до румяности сверху.
После выпекания обязательно смазываем маслом и накрываем фольгой чтобы не образовалась твердая корочка!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: