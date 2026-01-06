Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок и пирогов. Еще из него можно делать шаурму, трубочки, торты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного и очень быстрого в приготовлении пирога из лаваша, с творогом и твердым сыром.

Ингредиенты:

1 упаковка тонкого лаваша (2 шт внутри)

4 яйца

300 мл молока

1/3 ч.л. соли

200 г кисломолочного сыра

по 100 г: моцареллы, твердого сыра и брынзы/фелаты

+ 100 г моцареллы для присыпки сверху

кусочек масла

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца солью, влейте молоко, добавьте творог, тертый твердый сыр.

2. Куски лаваша обмокните в сырно-яичную массу.

3. Смажьте форму сливочным маслом, выложите куски лаваша, полейте смесью из яиц и сыра. И сверху присыпьте сыром.

4. Запекайте при 180 С 35-40 минут до румяности сверху.

После выпекания обязательно смазываем маслом и накрываем фольгой чтобы не образовалась твердая корочка!

