Десерты без выпекания прекрасно подходят на любой случай. Они быстро готовятся и не требуют особого кулинарного мастерства. Если вы ищете именно такой рецепт – воспользуйтесь следующей идеей.

Идея приготовления шоколадного десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера gubenia.sofiia в Instagram.

Ингредиенты:

желатин – 25 г + 100 мл. холодного молока

желтки – 3 шт.

сахар – 70 г

молоко – 200 мл.

молочный шоколад – 80 г

ванильный сахар – 1 пакетик

сметана – 350 г

Способ приготовления:

1. Желатин залить холодной водой.

2. Отставить, чтобы он хорошо набух.

3. Отдельно смешать сметану с ванильным сахаром.

4. Если ванильного сахара нет, можно использовать ванилин (пол чайной ложки) – перемешать и тоже отставить.

5. В кастрюльке смешать желтки с сахаром, хорошо перемешать и добавить молоко, перемешать.

6. Поставить на огонь и нагреть, но до кипения не доводить – масса должна быть просто горячей.

7. Добавить молочный шоколад и держать на огне, пока он полностью не растает.

8. Снять массу с огня, дать ей примерно 7-8 минут немного остыть.

9. Затем добавить набухший желатин и перемешать, пока он полностью не растворится. Сразу добавить сюда сметану, еще раз хорошо перемешать и перелить в стеклянную форму.

10. Поставить в холодильник минимум на час, украсить потертым шоколадом.

