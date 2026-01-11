Ленивый шоколадный десерт без выпекания: как приготовить
Десерты без выпекания прекрасно подходят на любой случай. Они быстро готовятся и не требуют особого кулинарного мастерства. Если вы ищете именно такой рецепт – воспользуйтесь следующей идеей.
Идея приготовления шоколадного десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера gubenia.sofiia в Instagram.
Ингредиенты:
- желатин – 25 г + 100 мл. холодного молока
- желтки – 3 шт.
- сахар – 70 г
- молоко – 200 мл.
- молочный шоколад – 80 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- сметана – 350 г
Способ приготовления:
1. Желатин залить холодной водой.
2. Отставить, чтобы он хорошо набух.
3. Отдельно смешать сметану с ванильным сахаром.
4. Если ванильного сахара нет, можно использовать ванилин (пол чайной ложки) – перемешать и тоже отставить.
5. В кастрюльке смешать желтки с сахаром, хорошо перемешать и добавить молоко, перемешать.
6. Поставить на огонь и нагреть, но до кипения не доводить – масса должна быть просто горячей.
7. Добавить молочный шоколад и держать на огне, пока он полностью не растает.
8. Снять массу с огня, дать ей примерно 7-8 минут немного остыть.
9. Затем добавить набухший желатин и перемешать, пока он полностью не растворится. Сразу добавить сюда сметану, еще раз хорошо перемешать и перелить в стеклянную форму.
10. Поставить в холодильник минимум на час, украсить потертым шоколадом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: