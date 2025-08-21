С сочными сезонными сливами можно приготовить вкусный домашний пирог к чаю. Для того, чтобы сделать такой десерт, вам понадобится минимум времени и средств. Идеально подойдет просто для семейного чаепития и для праздничного стола.

Идея приготовления воздушного сливового пирога опубликована на странице фудблогера ms hoks в Instagram.

Ингредиенты:

творог кисломолочный нежирный – 350 г

яйца – 4 шт. (средние)

сахар – 170 г

мука пшеничная белая – 220 г

масло сливочное (82,5 %) – 75 г

сливы – 500 г

Способ приготовления:

1. Смешать яйца, творог, сахар.

2. Добавить растопленное масло (по желанию можно добавить ванильный сахар).

3. Вмешать муку.

4. Выложить в форму.

5. Сверху добавить сливы.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

