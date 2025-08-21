Ленивый сливовый пирог с творогом: готовится в считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
С сочными сезонными сливами можно приготовить вкусный домашний пирог к чаю. Для того, чтобы сделать такой десерт, вам понадобится минимум времени и средств. Идеально подойдет просто для семейного чаепития и для праздничного стола.

Идея приготовления воздушного сливового пирога опубликована на странице фудблогера ms hoks в Instagram.

Ингредиенты:

  • творог кисломолочный нежирный – 350 г
  • яйца – 4 шт. (средние)
  • сахар – 170 г
  • мука пшеничная белая – 220 г
  • масло сливочное (82,5 %) – 75 г
  • сливы – 500 г

Способ приготовления:

1. Смешать яйца, творог, сахар.

2. Добавить растопленное масло (по желанию можно добавить ванильный сахар).

3. Вмешать муку.

4. Выложить в форму.

5. Сверху добавить сливы.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

