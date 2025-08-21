Все рецепты
Ленивый сливовый пирог с творогом: готовится в считанные минуты
С сочными сезонными сливами можно приготовить вкусный домашний пирог к чаю. Для того, чтобы сделать такой десерт, вам понадобится минимум времени и средств. Идеально подойдет просто для семейного чаепития и для праздничного стола.
Идея приготовления воздушного сливового пирога опубликована на странице фудблогера ms hoks в Instagram.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный нежирный – 350 г
- яйца – 4 шт. (средние)
- сахар – 170 г
- мука пшеничная белая – 220 г
- масло сливочное (82,5 %) – 75 г
- сливы – 500 г
Способ приготовления:
1. Смешать яйца, творог, сахар.
2. Добавить растопленное масло (по желанию можно добавить ванильный сахар).
3. Вмешать муку.
4. Выложить в форму.
5. Сверху добавить сливы.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.
