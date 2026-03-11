Вкусный торт на скорую руку можно приготовить из печенья. Добавьте нежный крем, а также бананы. Все это прекрасно застывает в холодильнике.

Идея приготовления шоколадного десерта без выпекания за 5 минут опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

бананы – 2 шт.

печенье – 370 г

сгущенное вареное молоко – 1 банка

сметана 15-25 % – 900 г

шоколад – по желанию

Способ приготовления:

1. Объединить сметану и сгущенное молоко.

2. Почистить бананы.

3. Выложить в форму крем, печенье, крем, банан и так повторить.

4. Сверху должен быть крем.

5. Оставить в холодильнике на 2-3 часа, но лучше на более – так печево будет полностью мягкое.

