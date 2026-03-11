Все рецепты
Ленивый торт из печенья с бананами: готовится на скорую руку
Вкусный торт на скорую руку можно приготовить из печенья. Добавьте нежный крем, а также бананы. Все это прекрасно застывает в холодильнике.
Идея приготовления шоколадного десерта без выпекания за 5 минут опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- бананы – 2 шт.
- печенье – 370 г
- сгущенное вареное молоко – 1 банка
- сметана 15-25 % – 900 г
- шоколад – по желанию
Способ приготовления:
1. Объединить сметану и сгущенное молоко.
2. Почистить бананы.
3. Выложить в форму крем, печенье, крем, банан и так повторить.
4. Сверху должен быть крем.
5. Оставить в холодильнике на 2-3 часа, но лучше на более – так печево будет полностью мягкое.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: