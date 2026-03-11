Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Ленивый торт из печенья с бананами: готовится на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,7 т.
Ленивый торт из печенья с бананами: готовится на скорую руку

Вкусный торт на скорую руку можно приготовить из печенья. Добавьте нежный крем, а также бананы. Все это прекрасно застывает в холодильнике.

Идея приготовления шоколадного десерта без выпекания за 5 минут опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ленивый торт из печенья с бананами: готовится на скорую руку

Ингредиенты:

  • бананы – 2 шт.
  • печенье – 370 г
  • сгущенное вареное молоко – 1 банка
  • сметана 15-25 % – 900 г
  • шоколад – по желанию

Способ приготовления:

Ленивый торт из печенья с бананами: готовится на скорую руку

1. Объединить сметану и сгущенное молоко.

Ленивый торт из печенья с бананами: готовится на скорую руку

2. Почистить бананы.

Ленивый торт из печенья с бананами: готовится на скорую руку

3. Выложить в форму крем, печенье, крем, банан и так повторить.

Ленивый торт из печенья с бананами: готовится на скорую руку

4. Сверху должен быть крем.

5. Оставить в холодильнике на 2-3 часа, но лучше на более – так печево будет полностью мягкое.

Ленивый торт из печенья с бананами: готовится на скорую руку

