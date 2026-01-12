Торт "Наполеон" – один из самых вкусных и легких домашних десертов. Готовить его можно как из готового слоеного теста, так и просто из лаваша.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого "Наполеона" из слоеного теста, с вишней и заварным кремом.

Ингредиенты:

0,5 кг слоеного теста

500 мл молока

2 яйца

130 г сахара

10 г ванильного сахара

40 г крахмала

50 г мягкого сливочного масла

400 г вишен замороженных, 2 ст.л. сахара, 1,5 ст.л. крахмала

Способ приготовления:

1. Берем слоеное тесто, размораживаем, слегка раскатываем и выпекаем при 190 градусах 15 минут до золотистости, охлаждаем.

2. Заварной крем: яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал смешиваем, молоко подогреваем чтобы было горячее и понемногу все молоко добавляем к яйцам постоянно помешивая. Переливаем в кастрюльку всю массу и помешивая доводим до загустения. накрываем пленкой в контакт и охлаждаем.

3. Вишневая начинка: вишни, сахар, крахмал соединяем и подогреваем до загустения, также накрываем пленкой в контакт и охлаждаем.

4. Каждый кусочек испеченного теста разделяем на 2 половинки, все, что является корочкой – обсыпаем сверху (понадобится для украшения), собираем торт, чередуя тесто, крем и вишневую начинку.

Охлаждаем в холодильнике хотя бы 1 час, приятного аппетита!

