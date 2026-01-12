Ленивый вишневый "Наполеон" без приготовления теста: делимся простым рецептом
Торт "Наполеон" – один из самых вкусных и легких домашних десертов. Готовить его можно как из готового слоеного теста, так и просто из лаваша.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого "Наполеона" из слоеного теста, с вишней и заварным кремом.
Ингредиенты:
- 0,5 кг слоеного теста
- 500 мл молока
- 2 яйца
- 130 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 40 г крахмала
- 50 г мягкого сливочного масла
- 400 г вишен замороженных, 2 ст.л. сахара, 1,5 ст.л. крахмала
Способ приготовления:
1. Берем слоеное тесто, размораживаем, слегка раскатываем и выпекаем при 190 градусах 15 минут до золотистости, охлаждаем.
2. Заварной крем: яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал смешиваем, молоко подогреваем чтобы было горячее и понемногу все молоко добавляем к яйцам постоянно помешивая. Переливаем в кастрюльку всю массу и помешивая доводим до загустения. накрываем пленкой в контакт и охлаждаем.
3. Вишневая начинка: вишни, сахар, крахмал соединяем и подогреваем до загустения, также накрываем пленкой в контакт и охлаждаем.
4. Каждый кусочек испеченного теста разделяем на 2 половинки, все, что является корочкой – обсыпаем сверху (понадобится для украшения), собираем торт, чередуя тесто, крем и вишневую начинку.
Охлаждаем в холодильнике хотя бы 1 час, приятного аппетита!
