Ленивый заливной пирог на кефире: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
324
Заливной пирог – очень элементарный и сытный. Для такого блюда вам даже не нужно включать духовку – все можно сделать на сковородке. А для начинки прекрасно подойдет поджаренная капуста.

Идея приготовления сытного заливного пирога на сковородке опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

  • кефир – 300 г
  • соль
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 160г

Ингредиенты для начинки:

  • капуста – 300 г
  • морковь – 100 г
  • лук – 50 г
  • яйца – 2 шт.
  • томатная паста – 50 г
  • яйца отварные – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать.

2. Поджарить на сковородке с луком и морковью, в конце добавить томат.

3. Немного овощей, разбить два яйца сырых и нарезать два отварных, измельчить зеленый лук.

4. Все перемешать.

5. Соединить все ингредиенты для теста.

6. Половину теста вылить на сковородку, добавить начинку и вторую половину теста.

7. Накрыть крышкой и жарить, пока сверху не будет сырого.

8. С помощью миски перевернуть и готовить еще 2 минуты.

