Ленивый заливной пирог на кефире: готовится за считанные минуты
Заливной пирог – очень элементарный и сытный. Для такого блюда вам даже не нужно включать духовку – все можно сделать на сковородке. А для начинки прекрасно подойдет поджаренная капуста.
Идея приготовления сытного заливного пирога на сковородке опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир – 300 г
- соль
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- яйца – 2 шт.
- мука – 160г
Ингредиенты для начинки:
- капуста – 300 г
- морковь – 100 г
- лук – 50 г
- яйца – 2 шт.
- томатная паста – 50 г
- яйца отварные – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать.
2. Поджарить на сковородке с луком и морковью, в конце добавить томат.
3. Немного овощей, разбить два яйца сырых и нарезать два отварных, измельчить зеленый лук.
4. Все перемешать.
5. Соединить все ингредиенты для теста.
6. Половину теста вылить на сковородку, добавить начинку и вторую половину теста.
7. Накрыть крышкой и жарить, пока сверху не будет сырого.
8. С помощью миски перевернуть и готовить еще 2 минуты.
