Заливной пирог – очень элементарный и сытный. Для такого блюда вам даже не нужно включать духовку – все можно сделать на сковородке. А для начинки прекрасно подойдет поджаренная капуста.

Идея приготовления сытного заливного пирога на сковородке опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 300 г

соль

разрыхлитель – 1 ч.л.

яйца – 2 шт.

мука – 160г

Ингредиенты для начинки:

капуста – 300 г

морковь – 100 г

лук – 50 г

яйца – 2 шт.

томатная паста – 50 г

яйца отварные – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать.

2. Поджарить на сковородке с луком и морковью, в конце добавить томат.

3. Немного овощей, разбить два яйца сырых и нарезать два отварных, измельчить зеленый лук.

4. Все перемешать.

5. Соединить все ингредиенты для теста.

6. Половину теста вылить на сковородку, добавить начинку и вторую половину теста.

7. Накрыть крышкой и жарить, пока сверху не будет сырого.

8. С помощью миски перевернуть и готовить еще 2 минуты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: