Летом лучше всего готовить десерты из молока, сметаны, ягоды, фруктов, а тесто можно заменить лавашем. Еще идеально для десертов в летний период подойдет желе, птичье молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного "Баварского" десерта из молока и желатина.

Ингредиенты:

желатин 20 г

вода 80 мл

желтки 3 шт.

сахар 75 г

растительный напиток "Миндаль" или молоко

белый шоколад 50 г

сметана 350 г

ягоды для соуса и подачи

Способ приготовления:

1. Желатин залить холодной водой и оставить на 15 мин. За это время растереть венчиком желтки с сахаром и добавить растительный напиток. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, довести до кипения. Не кипятить.

2. Снять кастрюлю с огня, через 3-5 минут, добавить набухший желатин, шоколад и перемешать до растворения и однородности. В миску выложить сметану, добавить желатиновую смесь и снова хорошо перемешать.

3. Вылить десерт в выстеленную пищевой пленкой форму и поставить в холодильник на 2 часа, можно на ночь.

При подаче по желанию полить ягодным соусом или топпингом, и украсить!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: