Летний "Баварский" десерт без выпечки: идеально в жаркий день

Ирина Мельниченко
Кулинария
Летом лучше всего готовить десерты из молока, сметаны, ягоды, фруктов, а тесто можно заменить лавашем. Еще идеально для десертов в летний период подойдет желе, птичье молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного "Баварского" десерта из молока и желатина.

Ингредиенты:

  • желатин 20 г
  • вода 80 мл
  • желтки 3 шт.
  • сахар 75 г
  • растительный напиток "Миндаль" или молоко
  • белый шоколад 50 г
  • сметана 350 г
  • ягоды для соуса и подачи

Способ приготовления:

1. Желатин залить холодной водой и оставить на 15 мин. За это время растереть венчиком желтки с сахаром и добавить растительный напиток. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, довести до кипения. Не кипятить.

2. Снять кастрюлю с огня, через 3-5 минут, добавить набухший желатин, шоколад и перемешать до растворения и однородности. В миску выложить сметану, добавить желатиновую смесь и снова хорошо перемешать.

3. Вылить десерт в выстеленную пищевой пленкой форму и поставить в холодильник на 2 часа, можно на ночь.

При подаче по желанию полить ягодным соусом или топпингом, и украсить!

