Летний "Баварский" десерт без выпечки: идеально в жаркий день
Летом лучше всего готовить десерты из молока, сметаны, ягоды, фруктов, а тесто можно заменить лавашем. Еще идеально для десертов в летний период подойдет желе, птичье молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного "Баварского" десерта из молока и желатина.
Ингредиенты:
- желатин 20 г
- вода 80 мл
- желтки 3 шт.
- сахар 75 г
- растительный напиток "Миндаль" или молоко
- белый шоколад 50 г
- сметана 350 г
- ягоды для соуса и подачи
Способ приготовления:
1. Желатин залить холодной водой и оставить на 15 мин. За это время растереть венчиком желтки с сахаром и добавить растительный напиток. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, довести до кипения. Не кипятить.
2. Снять кастрюлю с огня, через 3-5 минут, добавить набухший желатин, шоколад и перемешать до растворения и однородности. В миску выложить сметану, добавить желатиновую смесь и снова хорошо перемешать.
3. Вылить десерт в выстеленную пищевой пленкой форму и поставить в холодильник на 2 часа, можно на ночь.
При подаче по желанию полить ягодным соусом или топпингом, и украсить!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: