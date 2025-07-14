Летний десерт "Птичье молоко" без выпечки и теста: самый простой рецепт
Если вы хотите приготовить десерт без выпечки, идеальным вариантом для основы будет желе, сметана, а также лаваш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта "Птичье молоко", который готовится без выпекания.
Ингредиенты:
- сметана – 800 г
- сахарная пудра – 220 г
- желатин – 30 г
- вода – 300 мл
- какао – 40 г
Способ приготовления:
1. Сметанный слой: 15 грамм желатина залить 150 мл.воды и оставить набухать. К сметане (400 г) добавить сахарную пудру (100 г), перемешать. Набухший желатин растопить, остудить и добавить к сметане, перемешать. Разлить в формы и дать остыть.
2. Остальные 15 грамм желатина залить оставшейся водой, дать набухнуть. К сметане добавить сахарную пудру (120 г) и какао, перемешать и добавить желатин (набухший, растопленный и остывший).
Перемешать и залить поверх сметанного слоя. Дать остыть!
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