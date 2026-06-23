В сезон свежих овощей особенно хочется готовить легкие и быстрые блюда из доступных продуктов. Один из таких вариантов — простой летний салат с яйцами, огурцом и зеленым луком. Для его приготовления понадобится всего несколько ингредиентов, которые часто есть под рукой. Салат получается сочным, сытным и прекрасно подходит как для обеда, так и для ужина. А благодаря майонезной заправке вкус остается знакомым и домашним.

Идея приготовления майонезного салата из яиц и овощей опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

зеленый лук – 1 большой пучок

яйца – 4-5 шт.

свежий огурец – 2-3 шт.

майонез – 2-3 ст. л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварите вкрутую, после чего остудите и очистите от скорлупы.

2. Зеленый лук хорошо промойте и мелко нарежьте.

3. Огурцы нарежьте небольшими кубиками или тонкими ломтиками.

4. Вареные яйца также нарежьте кубиками.

5. В большой миске смешайте яйца, огурцы и зеленый лук.

6. Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу.

7. Тщательно перемешайте все ингредиенты до равномерного распределения заправки.

8. Подавайте салат сразу после приготовления или охладите его в холодильнике в течение 15–20 минут.

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