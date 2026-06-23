Летний майонезный салат с яйцами, зеленью и огурцом: делимся вкусным рецептом
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В сезон свежих овощей особенно хочется готовить легкие и быстрые блюда из доступных продуктов. Один из таких вариантов — простой летний салат с яйцами, огурцом и зеленым луком. Для его приготовления понадобится всего несколько ингредиентов, которые часто есть под рукой. Салат получается сочным, сытным и прекрасно подходит как для обеда, так и для ужина. А благодаря майонезной заправке вкус остается знакомым и домашним.
Идея приготовления майонезного салата из яиц и овощей опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- зеленый лук – 1 большой пучок
- яйца – 4-5 шт.
- свежий огурец – 2-3 шт.
- майонез – 2-3 ст. л.
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца отварите вкрутую, после чего остудите и очистите от скорлупы.
2. Зеленый лук хорошо промойте и мелко нарежьте.
3. Огурцы нарежьте небольшими кубиками или тонкими ломтиками.
4. Вареные яйца также нарежьте кубиками.
5. В большой миске смешайте яйца, огурцы и зеленый лук.
6. Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу.
7. Тщательно перемешайте все ингредиенты до равномерного распределения заправки.
8. Подавайте салат сразу после приготовления или охладите его в холодильнике в течение 15–20 минут.
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