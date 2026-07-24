Летний освежающий салат-закуска из арбуза и сыра: готовится блюдо 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
342
Рецепт салата
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Арбуз – лучший летний фрукт, который не только вкусный, но и очень полезный. Его можно есть без ничего, а также делать салаты, закуски, напитки, десерты и мороженое.

Летний освежающий салат-закуска из арбуза и сыра: готовится блюдо 5 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, освежающего салата-закуски из арбуза, сыра и лайма. 

Ингредиенты: 

  • мякоть арбуза
  • фета
  • свежая мята
  • сок лайма

Способ приготовления: 

1. Порежьте кубиком арбуз, сыр. 

Летний освежающий салат-закуска из арбуза и сыра: готовится блюдо 5 минут

2. Полейте соком лайма и добавьте мяту!

Летний освежающий салат-закуска из арбуза и сыра: готовится блюдо 5 минут

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