Летний освежающий салат-закуска из арбуза и сыра: готовится блюдо 5 минут
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Арбуз – лучший летний фрукт, который не только вкусный, но и очень полезный. Его можно есть без ничего, а также делать салаты, закуски, напитки, десерты и мороженое.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, освежающего салата-закуски из арбуза, сыра и лайма.
Ингредиенты:
- мякоть арбуза
- фета
- свежая мята
- сок лайма
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком арбуз, сыр.
2. Полейте соком лайма и добавьте мяту!
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