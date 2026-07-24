Арбуз – лучший летний фрукт, который не только вкусный, но и очень полезный. Его можно есть без ничего, а также делать салаты, закуски, напитки, десерты и мороженое.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, освежающего салата-закуски из арбуза, сыра и лайма.

Ингредиенты:

мякоть арбуза

фета

свежая мята

сок лайма

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком арбуз, сыр.

2. Полейте соком лайма и добавьте мяту!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: