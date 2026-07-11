Летний салат с невероятно вкусной щаправкой: рецепт на каждый день и для праздничного стола
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В сезон свежих овощей хочется готовить простые блюда, которые не отнимают много времени. Один из таких вариантов – легкий летний салат из молодой капусты и огурцов с необычной кремовой заправкой. Именно соус из авокадо и греческого йогурта делает его особенно нежным и насыщенным. Такой салат одинаково хорошо подойдет как для повседневного меню, так и в качестве свежей закуски к праздничному столу.
Идея приготовления летнего овощного салата с вкусной заправкой опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.
Ингредиенты:
- молодая капуста – 1 небольшой кочан или 1/2 большого
- огурец – 1 большой
- укроп или другая свежая зелень – по вкусу
Для заправки:
- авокадо – 1 шт.
- греческий йогурт – 200 г
- лимонный сок – 2 ст.л.
- мед – 1 ч.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- сухой чеснок – 1/2 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Молодую капусту тонко нашинковать и немного размять руками, чтобы она стала нежнее.
2. Огурец нарежьте тонкими полукольцами или соломкой. Укроп мелко порубите.
3. Для приготовления заправки очистите авокадо и переложите мякоть в чашу блендера.
4. Добавьте греческий йогурт, лимонный сок, мед, масло, сухой чеснок и соль.
5. Взбейте все ингредиенты до гладкой кремообразной консистенции без комочков.
6. Смешайте капусту, огурец и зелень в большой миске.
7. Полейте овощи готовой заправкой и тщательно перемешайте, чтобы она равномерно покрыла все ингредиенты.
8. Перед подачей оставьте салат на 10-15 минут в холодильнике, чтобы овощи стали ещё сочнее, а вкусы хорошо сочетались.
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