В сезон свежих овощей хочется готовить простые блюда, которые не отнимают много времени. Один из таких вариантов – легкий летний салат из молодой капусты и огурцов с необычной кремовой заправкой. Именно соус из авокадо и греческого йогурта делает его особенно нежным и насыщенным. Такой салат одинаково хорошо подойдет как для повседневного меню, так и в качестве свежей закуски к праздничному столу.

Идея приготовления летнего овощного салата с вкусной заправкой опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.

Ингредиенты:

молодая капуста – 1 небольшой кочан или 1/2 большого

огурец – 1 большой

укроп или другая свежая зелень – по вкусу

Для заправки:

авокадо – 1 шт.

греческий йогурт – 200 г

лимонный сок – 2 ст.л.

мед – 1 ч.л.

растительное масло – 2 ст.л.

сухой чеснок – 1/2 ч.л.

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Молодую капусту тонко нашинковать и немного размять руками, чтобы она стала нежнее.

2. Огурец нарежьте тонкими полукольцами или соломкой. Укроп мелко порубите.

3. Для приготовления заправки очистите авокадо и переложите мякоть в чашу блендера.

4. Добавьте греческий йогурт, лимонный сок, мед, масло, сухой чеснок и соль.

5. Взбейте все ингредиенты до гладкой кремообразной консистенции без комочков.

6. Смешайте капусту, огурец и зелень в большой миске.

7. Полейте овощи готовой заправкой и тщательно перемешайте, чтобы она равномерно покрыла все ингредиенты.

8. Перед подачей оставьте салат на 10-15 минут в холодильнике, чтобы овощи стали ещё сочнее, а вкусы хорошо сочетались.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: