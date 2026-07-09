Летняя творожная галета с ягодами: рецепт домашнего десерта к чаю
1 минута
291
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Лучший десерт к чаю – ягодная галета. Основу можно приготовить из творога, так будет даже намного вкуснее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной галеты на творожном тесте, с полезными ягодами.
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог 180 г
- Сливочное масло 90 г
- Яйцо 1 шт. + желток (1 шт. для смазывания)
- Соль щепотка
- Сахар 1 ст.л.
- Ванильный сахар 10 г
- Разрыхлитель 1 ч.л.
- Мука 150 г
- Черника по вкусу
- Сахарная пудра 2 ст.л.
- Кукурузный крахмал 1 ст.л.
- Мята для украшения
- Ягоды
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с растопленным маслом, мукой, яйцами, добавьте сахар, муку, разрыхлитель, перемешайте.
2. Раскатайте тесто, выложите сверх ягоды, присыпьте крахмалом с сахаром. Бортики смажьте яйцом.
3. Выпекайте от 30 до 40 минут при 180С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: