Лучший десерт к чаю – ягодная галета. Основу можно приготовить из творога, так будет даже намного вкуснее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной галеты на творожном тесте, с полезными ягодами.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог 180 г

Сливочное масло 90 г

Яйцо 1 шт. + желток (1 шт. для смазывания)

Соль щепотка

Сахар 1 ст.л.

Ванильный сахар 10 г

Разрыхлитель 1 ч.л.

Мука 150 г

Черника по вкусу

Сахарная пудра 2 ст.л.

Кукурузный крахмал 1 ст.л.

Мята для украшения

Ягоды

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с растопленным маслом, мукой, яйцами, добавьте сахар, муку, разрыхлитель, перемешайте.

2. Раскатайте тесто, выложите сверх ягоды, присыпьте крахмалом с сахаром. Бортики смажьте яйцом.

3. Выпекайте от 30 до 40 минут при 180С.

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