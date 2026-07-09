Летняя творожная галета с ягодами: рецепт домашнего десерта к чаю

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
291
Летняя творожная галета с ягодами: рецепт домашнего десерта к чаю
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Лучший десерт к чаю – ягодная галета. Основу можно приготовить из творога, так будет даже намного вкуснее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной галеты на творожном тесте, с полезными ягодами. 

Ингредиенты: 

  • Кисломолочный творог 180 г 
  • Сливочное масло 90 г
  • Яйцо 1 шт. + желток (1 шт. для смазывания)
  • Соль щепотка
  • Сахар 1 ст.л.
  • Ванильный сахар 10 г
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Мука 150 г
  • Черника по вкусу
  • Сахарная пудра 2 ст.л.
  • Кукурузный крахмал 1 ст.л.
  • Мята для украшения
  • Ягоды

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с растопленным маслом, мукой, яйцами, добавьте сахар, муку, разрыхлитель, перемешайте.

2. Раскатайте тесто, выложите сверх ягоды, присыпьте крахмалом с сахаром. Бортики смажьте яйцом. 

3. Выпекайте от 30 до 40 минут при 180С.

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