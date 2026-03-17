Лимонно-маковая пасха с кремом, которая получится у всех: делимся рецептом удачного творожного теста
Паски можно готовить из дрожжевого теста, а также творожного и просто из творога. Для яркого вкуса можно готовить выпечку добавляя цитрусовые, а также крем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом мягкой, сочной паски с цитрусовым кремом и маком.
Ингредиенты:
- 350 г. творога 5-9% кисломолочного сыра
- 3 яйца
- щепотка соли
- 150 г. сахара
- 60 г. сливочного масла
- цедра лимона
- 2 ст.л мака
- ванильный сахар
- 230 г. муки
- 15 г. разрыхлителя
Лимонный крем:
- 3 желтка
- 100 мл лимонного сока
- цедра лимона
- 2-3 ст.л сахарной пудры
- 1 ст.л кукурузного крахмала
Способ приготовления:
1. В отдельной миске взбиваем яйца с солью и сахаром до побеления. Далее добавляем растопленное сливочное масло, цедру апельсина, мак, ванильный сахар и творог, все хорошо перемешиваем. Вводим муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.
2. Перекладываем тесто в формы (лучше взять 2 диаметром 90 мм), хорошо утрамбовываем, от края оставляем 2-3 см. Отправляем в хорошо разогретую до 170С духовку на 40-45 минут.
3. Для крема: в кастрюлю отправляем все ингредиенты и при постоянном помешивании загущаем на среднем огне.
Даем пасочкам полностью остыть, а уже потом начиняем кремом и украшаем!
