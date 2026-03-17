Паски можно готовить из дрожжевого теста, а также творожного и просто из творога. Для яркого вкуса можно готовить выпечку добавляя цитрусовые, а также крем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом мягкой, сочной паски с цитрусовым кремом и маком.

Ингредиенты:

350 г. творога 5-9% кисломолочного сыра

3 яйца

щепотка соли

150 г. сахара

60 г. сливочного масла

цедра лимона

2 ст.л мака

ванильный сахар

230 г. муки

15 г. разрыхлителя

Лимонный крем:

3 желтка

100 мл лимонного сока

цедра лимона

2-3 ст.л сахарной пудры

1 ст.л кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. В отдельной миске взбиваем яйца с солью и сахаром до побеления. Далее добавляем растопленное сливочное масло, цедру апельсина, мак, ванильный сахар и творог, все хорошо перемешиваем. Вводим муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

2. Перекладываем тесто в формы (лучше взять 2 диаметром 90 мм), хорошо утрамбовываем, от края оставляем 2-3 см. Отправляем в хорошо разогретую до 170С духовку на 40-45 минут.

3. Для крема: в кастрюлю отправляем все ингредиенты и при постоянном помешивании загущаем на среднем огне.

Даем пасочкам полностью остыть, а уже потом начиняем кремом и украшаем!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: