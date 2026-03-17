Лимонно-маковая пасха с кремом, которая получится у всех: делимся рецептом удачного творожного теста

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
258
Рецепт паски

Паски можно готовить из дрожжевого теста, а также творожного и просто из творога. Для яркого вкуса можно готовить выпечку добавляя цитрусовые, а также крем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом мягкой, сочной паски с цитрусовым кремом и маком. 

Ингредиенты: 

  • 350 г. творога 5-9% кисломолочного сыра
  • 3 яйца
  • щепотка соли
  • 150 г. сахара
  • 60 г. сливочного масла
  • цедра лимона
  • 2 ст.л мака
  • ванильный сахар
  • 230 г. муки
  • 15 г. разрыхлителя

Лимонный крем:

  • 3 желтка
  • 100 мл лимонного сока
  • цедра лимона
  • 2-3 ст.л сахарной пудры
  • 1 ст.л кукурузного крахмала

Способ приготовления: 

1. В отдельной миске взбиваем яйца с солью и сахаром до побеления. Далее добавляем растопленное сливочное масло, цедру апельсина, мак, ванильный сахар и творог, все хорошо перемешиваем. Вводим муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

2. Перекладываем тесто в формы (лучше взять 2 диаметром 90 мм), хорошо утрамбовываем, от края оставляем 2-3 см. Отправляем в хорошо разогретую до 170С духовку на 40-45 минут.

3. Для крема: в кастрюлю отправляем все ингредиенты и при постоянном помешивании загущаем на среднем огне.

Даем пасочкам полностью остыть, а уже потом начиняем кремом и украшаем!

