Лодочки из кабачков с вкусной мясной начинкой: делимся рецептом блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
285
Лодочки из кабачков с вкусной мясной начинкой: делимся рецептом блюда для обеда и ужина
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Самые простые, но при этом вкусные овощи – кабачки. Готовить из них можно очень много вкусных блюд, например, запеканки, супы, салаты, пиццу, оладьи.

Лодочки из кабачков с вкусной мясной начинкой: делимся рецептом блюда для обеда и ужина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных лодочек из кабачков с вкусной начинкой. 

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка
  • 1 куриное филе
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 150 г шампиньонов
  • 100 мл сливок
  • 100 г твердого сыра
  • 1-2 зубчика чеснока
  • соль, перец по вкусу ⠀

Способ приготовления: 

1. Кабачки разрезать пополам и вынуть серединку.

Лодочки из кабачков с вкусной мясной начинкой: делимся рецептом блюда для обеда и ужина

2. Филе нарезать кубиком и обжарить до золотистости.

Лодочки из кабачков с вкусной мясной начинкой: делимся рецептом блюда для обеда и ужина

3. Отдельно обжарить лук, морковь, грибы и мякоть кабачка. Добавить курицу, соль, перец, чеснок, сливки и часть сыра — прогреть несколько минут.

Лодочки из кабачков с вкусной мясной начинкой: делимся рецептом блюда для обеда и ужина

4. Начинить кабачки готовой начинкой, сверху посыпать сыром и запекать 15 мин при 180°C до румяной корочки.

Лодочки из кабачков с вкусной мясной начинкой: делимся рецептом блюда для обеда и ужина

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