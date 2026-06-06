Самые простые, но при этом вкусные овощи – кабачки. Готовить из них можно очень много вкусных блюд, например, запеканки, супы, салаты, пиццу, оладьи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных лодочек из кабачков с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

2 средних кабачка

1 куриное филе

1 луковица

1 морковь

150 г шампиньонов

100 мл сливок

100 г твердого сыра

1-2 зубчика чеснока

соль, перец по вкусу ⠀

Способ приготовления:

1. Кабачки разрезать пополам и вынуть серединку.

2. Филе нарезать кубиком и обжарить до золотистости.

3. Отдельно обжарить лук, морковь, грибы и мякоть кабачка. Добавить курицу, соль, перец, чеснок, сливки и часть сыра — прогреть несколько минут.

4. Начинить кабачки готовой начинкой, сверху посыпать сыром и запекать 15 мин при 180°C до румяной корочки.

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