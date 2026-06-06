Лодочки из кабачков с вкусной мясной начинкой: делимся рецептом блюда для обеда и ужина
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Самые простые, но при этом вкусные овощи – кабачки. Готовить из них можно очень много вкусных блюд, например, запеканки, супы, салаты, пиццу, оладьи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных лодочек из кабачков с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка
- 1 куриное филе
- 1 луковица
- 1 морковь
- 150 г шампиньонов
- 100 мл сливок
- 100 г твердого сыра
- 1-2 зубчика чеснока
- соль, перец по вкусу ⠀
Способ приготовления:
1. Кабачки разрезать пополам и вынуть серединку.
2. Филе нарезать кубиком и обжарить до золотистости.
3. Отдельно обжарить лук, морковь, грибы и мякоть кабачка. Добавить курицу, соль, перец, чеснок, сливки и часть сыра — прогреть несколько минут.
4. Начинить кабачки готовой начинкой, сверху посыпать сыром и запекать 15 мин при 180°C до румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: