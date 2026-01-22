Все рецепты
Лучше, чем на молоке: тонкие и эластичные блины из яиц и сметаны за 10 минут
Домашние блины можно готовить из теста на воде, а также минеральной и просто на кефире и молоке. Для того, чтобы блины не рвались, кулинары советуют добавлять в тесто кипяток и растительное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов из яиц и майонеза.
Ингредиенты:
- 4-3 яйца
- 2-3 столовые ложки майонеза
Начинка:
- крем-сыр
- икра
Способ приготовления:
1. Яйца взбиваем с майонезом и обжариваем на разогретой сковороде с двух сторон без масла. Они прекрасно отстают и не прилипают.
2. Готовые блины намазываем крем сыром или плавленым сыром, добавляем икру и заворачиваем в рулетик.
3. Разрезаем и подаем!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: