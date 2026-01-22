Домашние блины можно готовить из теста на воде, а также минеральной и просто на кефире и молоке. Для того, чтобы блины не рвались, кулинары советуют добавлять в тесто кипяток и растительное масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов из яиц и майонеза.

Ингредиенты:

4-3 яйца

2-3 столовые ложки майонеза

Начинка:

крем-сыр

икра

Способ приготовления:

1. Яйца взбиваем с майонезом и обжариваем на разогретой сковороде с двух сторон без масла. Они прекрасно отстают и не прилипают.

2. Готовые блины намазываем крем сыром или плавленым сыром, добавляем икру и заворачиваем в рулетик.

3. Разрезаем и подаем!

