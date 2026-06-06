Гречка по-французски – это один из тех рецептов, которые позволяют превратить привычные продукты в полноценное запеченное блюдо. Во время приготовления крупа пропитывается соками курицы и специями, а сырная корочка делает вкус более выразительным. Благодаря запеканию в духовке гречка остается рассыпчатой, а мясо получается нежным и сочным.

Идея приготовления вкусной гречки по-французски в духовке опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 450 г

сметана – 2 ст. л.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт. (по желанию)

гречневая крупа – 200 г

горячая вода – 400 мл

сливочное масло – 60 г

твердый сыр – 80 г

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала куриное филе нарезают порционными кусочками и смешивают со сметаной, солью и специями. Мясо оставляют на несколько минут, чтобы оно стало более ароматным.

2. Гречневую крупу тщательно промывают под проточной водой и высыпают ровным слоем в форму для запекания.

3. Сверху на крупу выкладывают замаринованную курицу, нарезанный полукольцами лук и, по желанию, натертую морковь.

4. В горячей воде растворяют соль и специи. Полученной жидкостью заливают содержимое формы так, чтобы вода равномерно покрывала гречку.

5. По поверхности раскладывают кусочки сливочного масла. Именно оно придает крупе нежный вкус и делает блюдо более сочным.

6. Форму ставят в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 45 минут. За это время гречка впитывает всю жидкость, а курица полностью пропекается.

7. После этого блюдо достают из духовки, щедро посыпают натертым сыром и возвращают обратно еще на несколько минут. Когда сыр расплавится и приобретет золотистый цвет, гречка по-французски будет готова к подаче.

8. Подавать такую запеченную гречку лучше всего горячей. Она удачно сочетает в себе гарнир и основное блюдо, поэтому станет отличным вариантом для сытного семейного обеда или ужина.

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