Лучше, чем отварная: как вкусно приготовить гречку по-французски в духовке
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Гречка по-французски – это один из тех рецептов, которые позволяют превратить привычные продукты в полноценное запеченное блюдо. Во время приготовления крупа пропитывается соками курицы и специями, а сырная корочка делает вкус более выразительным. Благодаря запеканию в духовке гречка остается рассыпчатой, а мясо получается нежным и сочным.
Идея приготовления вкусной гречки по-французски в духовке опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 450 г
- сметана – 2 ст. л.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт. (по желанию)
- гречневая крупа – 200 г
- горячая вода – 400 мл
- сливочное масло – 60 г
- твердый сыр – 80 г
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для начала куриное филе нарезают порционными кусочками и смешивают со сметаной, солью и специями. Мясо оставляют на несколько минут, чтобы оно стало более ароматным.
2. Гречневую крупу тщательно промывают под проточной водой и высыпают ровным слоем в форму для запекания.
3. Сверху на крупу выкладывают замаринованную курицу, нарезанный полукольцами лук и, по желанию, натертую морковь.
4. В горячей воде растворяют соль и специи. Полученной жидкостью заливают содержимое формы так, чтобы вода равномерно покрывала гречку.
5. По поверхности раскладывают кусочки сливочного масла. Именно оно придает крупе нежный вкус и делает блюдо более сочным.
6. Форму ставят в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 45 минут. За это время гречка впитывает всю жидкость, а курица полностью пропекается.
7. После этого блюдо достают из духовки, щедро посыпают натертым сыром и возвращают обратно еще на несколько минут. Когда сыр расплавится и приобретет золотистый цвет, гречка по-французски будет готова к подаче.
8. Подавать такую запеченную гречку лучше всего горячей. Она удачно сочетает в себе гарнир и основное блюдо, поэтому станет отличным вариантом для сытного семейного обеда или ужина.
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