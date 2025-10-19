Лучше, чем в фаст-фудах: как приготовить домашние хот-доги с сырной кукурузой
Домашние хот-доги – это отличная альтернатива фаст-фуду: вкусно, сытно и без лишних добавок. Для приготовления достаточно простых ингредиентов, а результат превзойдет любой покупной вариант. Хрустящая булочка, сочная сосиска, нежный сыр и кукуруза создают идеальное сочетание вкуса. Такой хот-дог станет отличным вариантом для быстрого ужина или перекуса для всей семьи.
Идея приготовления вкусных домашних хот-догов с сырной кукурузой опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- булочки – 4 шт.сосиски – 4 шт.
- кукуруза – 1 банка
- сыр твердый – 120 г
- срем сыр – 1 ст.л.
- сливочное масло – 20 г
Для соуса:
- лук – 1 шт.
- маринованные огурцы – 1-2 шт.
- горчица – 1 ч.л.
- майонез "Провансаль" – 2 ст.л.
- шашлычный соус – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте лук и маринованные огурцы.
2. Добавьте горчицу, майонез и шашлычный соус.
3. Хорошо перемешайте – соус готов.
4. Сделайте на каждой несколько неглубоких надрезов и обжарьте на небольшом количестве масла до румяной корочки.
5. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте кукурузу и крем-сыр.
6. Перемешайте, всыпьте натертый твердый сыр и готовьте до полного расплавления.
7. Булочки разрежьте вдоль, смажьте соусом, положите сосиску, а сверху – слой сырной кукурузы.
8. Выложите готовые хот-доги на противень и поставьте в духовку, разогретую до 200 °C, на 10 минут.
