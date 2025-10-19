Домашние хот-доги – это отличная альтернатива фаст-фуду: вкусно, сытно и без лишних добавок. Для приготовления достаточно простых ингредиентов, а результат превзойдет любой покупной вариант. Хрустящая булочка, сочная сосиска, нежный сыр и кукуруза создают идеальное сочетание вкуса. Такой хот-дог станет отличным вариантом для быстрого ужина или перекуса для всей семьи.

Идея приготовления вкусных домашних хот-догов с сырной кукурузой опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

булочки – 4 шт.сосиски – 4 шт.

кукуруза – 1 банка

сыр твердый – 120 г

срем сыр – 1 ст.л.

сливочное масло – 20 г

Для соуса:

лук – 1 шт.

маринованные огурцы – 1-2 шт.

горчица – 1 ч.л.

майонез "Провансаль" – 2 ст.л.

шашлычный соус – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте лук и маринованные огурцы.

2. Добавьте горчицу, майонез и шашлычный соус.

3. Хорошо перемешайте – соус готов.

4. Сделайте на каждой несколько неглубоких надрезов и обжарьте на небольшом количестве масла до румяной корочки.

5. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте кукурузу и крем-сыр.

6. Перемешайте, всыпьте натертый твердый сыр и готовьте до полного расплавления.

7. Булочки разрежьте вдоль, смажьте соусом, положите сосиску, а сверху – слой сырной кукурузы.

8. Выложите готовые хот-доги на противень и поставьте в духовку, разогретую до 200 °C, на 10 минут.

