Лучше любой колбасы: сочный мясной рулет из куриного филе с курагой и черносливом
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Если вы хотите приготовить вкусный, мясной рулет, идеальной основой для этого будет куриное филе. А для яркого вкуса можно добавить чернослив, курагу, а для сочности – обязательно маринад из майонеза и горчицы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного рулета из куриного филе, с черносливом и курагой.
Ингредиенты:
- 2 кусочка куриного филе (600 г)
- 50 г чернослива
- 50 г кураги
- 50 г орехов
- 150 г твердого сыра (для начинки и для корочки)
Для маринада:
- 3 ст. л. майонеза или сметаны
- 2 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. американской горчицы
- 3 зубчика чеснока
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала подготовим мясо для рулета. Берем филе и с одной стороны делаем надрез, но не до конца. Разворачиваем филе, накрываем пищевой пленкой и слегка отбиваем.
2. Для маринада: смешиваем майонез, масло, специи, чеснок и горчицу. Перемешиваем и смазываем филе. Сверху выкладываем курагу и чернослив, посыпаем измельченными орехами и натертым сыром. Заворачиваем филе с начинкой в рулет и перекладываем в форму, смазываем маринадом, накрываем фольгой и отправляем в духовку.
3. Запекаем при 180C в течение 40 минут. За 10 минут до окончания приготовления снимаем фольгу, посыпаем сыром и допекаем до золотистой корочки.
После даем рулетам полностью остыть, а затем нарезаем!
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