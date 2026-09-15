Лучше любой колбасы: сочный мясной рулет из куриного филе с курагой и черносливом

Если вы хотите приготовить вкусный, мясной рулет, идеальной основой для этого будет куриное филе. А для яркого вкуса можно добавить чернослив, курагу, а для сочности – обязательно маринад из майонеза и горчицы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного рулета из куриного филе, с черносливом и курагой.

Ингредиенты:

2 кусочка куриного филе (600 г)

50 г чернослива

50 г кураги

50 г орехов

150 г твердого сыра (для начинки и для корочки)

Для маринада:

3 ст. л. майонеза или сметаны

2 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. американской горчицы

3 зубчика чеснока

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала подготовим мясо для рулета. Берем филе и с одной стороны делаем надрез, но не до конца. Разворачиваем филе, накрываем пищевой пленкой и слегка отбиваем.

2. Для маринада: смешиваем майонез, масло, специи, чеснок и горчицу. Перемешиваем и смазываем филе. Сверху выкладываем курагу и чернослив, посыпаем измельченными орехами и натертым сыром. Заворачиваем филе с начинкой в рулет и перекладываем в форму, смазываем маринадом, накрываем фольгой и отправляем в духовку.

3. Запекаем при 180C в течение 40 минут. За 10 минут до окончания приготовления снимаем фольгу, посыпаем сыром и допекаем до золотистой корочки.

После даем рулетам полностью остыть, а затем нарезаем!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: