Магазинный хлеб никогда не сравнится с ароматной домашней выпечкой. И даже если вы никогда не работали с тестом – по следующему рецепту результат точно получится идеальным.

Идея приготовления пышного домашнего хлеба опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником she ri в Instagram. Для такого рецепта вам понадобятся именно прессованные дрожжи.

Ингредиенты:

мука – 650 г

теплая вода – 400 мл.

соль – 1 ч.л с горкой

сахар – 1 ч.л.

масло – 3 ст.л.

дрожжи – 30 г

Способ приготовления:

1. Соединить все ингредиенты.

2. Замешать тесто.

3. Накрыть полотенцем.

4. Отставить в теплое место на час.

5. Затем примнуть тесто еще раз и оставить еще на 30 минут.

6. Сформировать булку.

7. Сделать надрезы и положить в рукав для запекания.

8. Завязать с обеих сторон и оставить отдохнуть еще на 15 минут.

9. Отправить в разогретую духовку на 180 градусов на час.

10. После выпекания сразу снять рукав и дать хлебу остыть.

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