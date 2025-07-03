Лучше магазинного: как приготовить хрустящий хлеб в домашних условиях
Магазинный хлеб никогда не сравнится с ароматной домашней выпечкой. И даже если вы никогда не работали с тестом – по следующему рецепту результат точно получится идеальным.
Идея приготовления пышного домашнего хлеба опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником she ri в Instagram. Для такого рецепта вам понадобятся именно прессованные дрожжи.
Ингредиенты:
- мука – 650 г
- теплая вода – 400 мл.
- соль – 1 ч.л с горкой
- сахар – 1 ч.л.
- масло – 3 ст.л.
- дрожжи – 30 г
Способ приготовления:
1. Соединить все ингредиенты.
2. Замешать тесто.
3. Накрыть полотенцем.
4. Отставить в теплое место на час.
5. Затем примнуть тесто еще раз и оставить еще на 30 минут.
6. Сформировать булку.
7. Сделать надрезы и положить в рукав для запекания.
8. Завязать с обеих сторон и оставить отдохнуть еще на 15 минут.
9. Отправить в разогретую духовку на 180 градусов на час.
10. После выпекания сразу снять рукав и дать хлебу остыть.
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