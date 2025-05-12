Лучше отварной и жареной: как приготовить вкусную картошку с начинкой в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Лучше отварной и жареной: как приготовить вкусную картошку с начинкой в духовке

Вместо того, чтобы жарить картошку или готовить из нее пюре, овощ значительно лучше запечь в духовке. Чтобы блюдо получилось сытным, можно добавить сверху аппетитную начинку.

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Идея приготовления вкусного запеченного картофеля с начинкой опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Сочности добавит нежный соус.

Лучше отварной и жареной: как приготовить вкусную картошку с начинкой в духовке

Ингредиенты:

  • картофель
  • ветчина или колбаски
  • маринованные огурцы
  • маслины
  • кукуруза
  • сыр, который хорошо плавится
  • сливочное масло
  • зелень, специи

Ингредиенты для соуса:

  • греческий йогурт - 3 ст.л.
  • сыр фелата - 20-30 г
  • лимонный сок - 1 ст.л.
  • оливковое масло - 1 ст.л.
  • чеснок - 1-2 зубчика
  • зелень
  • соль/перец

Способ приготовления:

Лучше отварной и жареной: как приготовить вкусную картошку с начинкой в духовке

1. Для этого блюда желательно выбрать именно крупный картофель, хорошо его помыть, завернуть в фольгу и поставить в духовку при температуре 200 градусов на 1-1,5 часа (готовность проверяйте деревянным куском или ножом, картофель должен быть мягким).

Лучше отварной и жареной: как приготовить вкусную картошку с начинкой в духовке

2. Еще горячую картошку разрезать но не до конца.

3. Размять середину, добавить масло, сыр и специи и хорошо перемешать.

Лучше отварной и жареной: как приготовить вкусную картошку с начинкой в духовке

4. Начинка: куриная ветчина, маринованные огурцы, маслины, кукуруза.

Лучше отварной и жареной: как приготовить вкусную картошку с начинкой в духовке

5. Сверху добавить еще немного сыра для аппетитной корочки, поставить в духовку на 10 минут, чтобы он расплавился.

6. Подавать с кисло-сладким соусом, зеленью и криспи луком.

Лучше отварной и жареной: как приготовить вкусную картошку с начинкой в духовке

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