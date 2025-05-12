Вместо того, чтобы жарить картошку или готовить из нее пюре, овощ значительно лучше запечь в духовке. Чтобы блюдо получилось сытным, можно добавить сверху аппетитную начинку.

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Идея приготовления вкусного запеченного картофеля с начинкой опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Сочности добавит нежный соус.

Ингредиенты:

картофель

ветчина или колбаски

маринованные огурцы

маслины

кукуруза

сыр, который хорошо плавится

сливочное масло

зелень, специи

Ингредиенты для соуса:

греческий йогурт - 3 ст.л.

сыр фелата - 20-30 г

лимонный сок - 1 ст.л.

оливковое масло - 1 ст.л.

чеснок - 1-2 зубчика

зелень

соль/перец

Способ приготовления:

1. Для этого блюда желательно выбрать именно крупный картофель, хорошо его помыть, завернуть в фольгу и поставить в духовку при температуре 200 градусов на 1-1,5 часа (готовность проверяйте деревянным куском или ножом, картофель должен быть мягким).

2. Еще горячую картошку разрезать но не до конца.

3. Размять середину, добавить масло, сыр и специи и хорошо перемешать.

4. Начинка: куриная ветчина, маринованные огурцы, маслины, кукуруза.

5. Сверху добавить еще немного сыра для аппетитной корочки, поставить в духовку на 10 минут, чтобы он расплавился.

6. Подавать с кисло-сладким соусом, зеленью и криспи луком.

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