Лучше отварной и жареной: как приготовить вкусную картошку с начинкой в духовке
Вместо того, чтобы жарить картошку или готовить из нее пюре, овощ значительно лучше запечь в духовке. Чтобы блюдо получилось сытным, можно добавить сверху аппетитную начинку.
Идея приготовления вкусного запеченного картофеля с начинкой опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Сочности добавит нежный соус.
Ингредиенты:
- картофель
- ветчина или колбаски
- маринованные огурцы
- маслины
- кукуруза
- сыр, который хорошо плавится
- сливочное масло
- зелень, специи
Ингредиенты для соуса:
- греческий йогурт - 3 ст.л.
- сыр фелата - 20-30 г
- лимонный сок - 1 ст.л.
- оливковое масло - 1 ст.л.
- чеснок - 1-2 зубчика
- зелень
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Для этого блюда желательно выбрать именно крупный картофель, хорошо его помыть, завернуть в фольгу и поставить в духовку при температуре 200 градусов на 1-1,5 часа (готовность проверяйте деревянным куском или ножом, картофель должен быть мягким).
2. Еще горячую картошку разрезать но не до конца.
3. Размять середину, добавить масло, сыр и специи и хорошо перемешать.
4. Начинка: куриная ветчина, маринованные огурцы, маслины, кукуруза.
5. Сверху добавить еще немного сыра для аппетитной корочки, поставить в духовку на 10 минут, чтобы он расплавился.
6. Подавать с кисло-сладким соусом, зеленью и криспи луком.
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