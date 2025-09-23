Блюда из картофеля – то, что надо для обеда. Вместо привычного пюре картофель можно очень вкусно приготовить в соусе. Особенно важно добавить достаточно специй и чеснока, чтобы вкус получился насыщенным.

Идея приготовления вкусной картошки в сливочном соусе на обед опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 700 г

крем-сыр – 150 г

вода – 200 мл.

чеснок – 4 зубчика

сливочное масло – 40 г

укроп

соль, перец, итальянские травы

Способ приготовления:

1. Картофель отварить (примерно 7 минут после закипания).

2. На сковородке растопить масло.

3. Всыпать картофель, обжарить до корочки на большом огне.

4. Затем уменьшить огонь, добавить крем-сыр, влить воду, перемешать.

5. Всыпать соль и специи.

6. Выжать чеснок и готовить несколько минут.

7. Посыпать укропом и можно подавать.

