Лучше привычного пюре: как вкусно приготовить картофель в сливочном соусе на обед
Блюда из картофеля – то, что надо для обеда. Вместо привычного пюре картофель можно очень вкусно приготовить в соусе. Особенно важно добавить достаточно специй и чеснока, чтобы вкус получился насыщенным.
Идея приготовления вкусной картошки в сливочном соусе на обед опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 700 г
- крем-сыр – 150 г
- вода – 200 мл.
- чеснок – 4 зубчика
- сливочное масло – 40 г
- укроп
- соль, перец, итальянские травы
Способ приготовления:
1. Картофель отварить (примерно 7 минут после закипания).
2. На сковородке растопить масло.
3. Всыпать картофель, обжарить до корочки на большом огне.
4. Затем уменьшить огонь, добавить крем-сыр, влить воду, перемешать.
5. Всыпать соль и специи.
6. Выжать чеснок и готовить несколько минут.
7. Посыпать укропом и можно подавать.
