Жареные пирожки можно приготовить с любой соленой или сладкой начинкой. Но для того, чтобы изделия получились идеальными, важно правильно сделать тесто, чтобы оно не впитывало масло и было пышным. Для этого предлагаем воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления идеального теста для жареных пирожков опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika.m1r в Instagram. Обратите внимание, что вода для теста должна быть теплой.

Ингредиенты:

теплая вода – 400 мл.

соль – по вкусу (1-2 ч.л.)

яйцо – 1 шт.

дрожжи прессованные – 10 г

масло – 50 мл.

мука – 600 г

Способ приготовления:

1. Замешать тесто.

2. Оставить на час, чтобы подошло.

3. Поделить на 12-14 частей, округлить.

4. Оставить еще 10 минут под пленкой.

5. Сделать пирожки, дать еще раз подойти.

6. Поставить сковородку, налить масло, разогреть. Масла нужно много, чтобы пирожки в нем плавали.

7. В горячее масло выложить пирожки, жарить до золотой корочки.

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