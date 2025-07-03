Лучшее тесто для жареных пирожков: не впитывает масло и получается золотистым
Жареные пирожки можно приготовить с любой соленой или сладкой начинкой. Но для того, чтобы изделия получились идеальными, важно правильно сделать тесто, чтобы оно не впитывало масло и было пышным. Для этого предлагаем воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления идеального теста для жареных пирожков опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika.m1r в Instagram. Обратите внимание, что вода для теста должна быть теплой.
Ингредиенты:
- теплая вода – 400 мл.
- соль – по вкусу (1-2 ч.л.)
- яйцо – 1 шт.
- дрожжи прессованные – 10 г
- масло – 50 мл.
- мука – 600 г
Способ приготовления:
1. Замешать тесто.
2. Оставить на час, чтобы подошло.
3. Поделить на 12-14 частей, округлить.
4. Оставить еще 10 минут под пленкой.
5. Сделать пирожки, дать еще раз подойти.
6. Поставить сковородку, налить масло, разогреть. Масла нужно много, чтобы пирожки в нем плавали.
7. В горячее масло выложить пирожки, жарить до золотой корочки.
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