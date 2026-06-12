Сочные отбивные – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы отбивные были сочными внутри, и хрустящими снаружи, кулинары советуют готовить их в луковом кляре.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного кляра из лука, для сочных и мягких отбивных.

Ингредиенты:

свиной биток 1 кг

соль, специи

Кляр:

лук 2 шт.

майонез 3 ст.л.

яйца 3 шт.

соль щепотка

мука 4-5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Порежьте и отбейте мясо, посолите, поперчите.

2. Все ингредиенты для кляра перебейте в блендере.

3. Обмокните мясо в кляр и обжарьте отбивные.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: