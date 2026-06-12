Лучший луковый кляр для отбивных: мясо будет очень сочным и вкусным
1 минута
261
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Сочные отбивные – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы отбивные были сочными внутри, и хрустящими снаружи, кулинары советуют готовить их в луковом кляре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного кляра из лука, для сочных и мягких отбивных.
Ингредиенты:
- свиной биток 1 кг
- соль, специи
Кляр:
- лук 2 шт.
- майонез 3 ст.л.
- яйца 3 шт.
- соль щепотка
- мука 4-5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Порежьте и отбейте мясо, посолите, поперчите.
2. Все ингредиенты для кляра перебейте в блендере.
3. Обмокните мясо в кляр и обжарьте отбивные.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: