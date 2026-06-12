Лучший луковый кляр для отбивных: мясо будет очень сочным и вкусным

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Лучший луковый кляр для отбивных: мясо будет очень сочным и вкусным
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Сочные отбивные – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы отбивные были сочными внутри, и хрустящими снаружи, кулинары советуют готовить их в луковом кляре. 

Лучший луковый кляр для отбивных: мясо будет очень сочным и вкусным

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного кляра из лука, для сочных и мягких отбивных. 

Ингредиенты: 

  • свиной биток 1 кг
  • соль, специи

Кляр: 

  • лук 2 шт.
  • майонез 3 ст.л.
  • яйца 3 шт.
  • соль щепотка
  • мука 4-5 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Порежьте и отбейте мясо, посолите, поперчите.

Лучший луковый кляр для отбивных: мясо будет очень сочным и вкусным

2. Все ингредиенты для кляра перебейте в блендере. 

Лучший луковый кляр для отбивных: мясо будет очень сочным и вкусным

3. Обмокните мясо в кляр и обжарьте отбивные.

Лучший луковый кляр для отбивных: мясо будет очень сочным и вкусным

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