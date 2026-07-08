Домашние котлеты остаются одним из самых любимых блюд для семейного обеда. Но не всегда они получаются нежными и сочными. Есть несколько простых продуктов, которые помогут сделать фарш нежнее, а готовые котлеты – ароматными и очень вкусными. Один из главных секретов – правильно подготовить фарш перед жаркой.

Идея приготовления сочных мясных котлет опубликована на странице yevheniia.cooks в Instagram.

Ингредиенты:

свиной фарш – 1 кг.

картофель – 1 средняя шт.

лук репчатый – 1 шт. (для фарша)

чеснок – 1-2 зубчика

белый хлеб – 3-4 ломтика

молоко – для замачивания хлеба

яйца – 2 шт.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

лук репчатый – 1 средняя шт.

сливочное масло – примерно 20 г

соль – щепотка

сахар – щепотка

вода – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Белый хлеб залейте молоком и оставьте на несколько минут, чтобы он хорошо размяк.

2. Картофель очистите. Вместе с луком, чесноком и хорошо отжатым хлебом измельчите всё в блендере до однородной массы.

3. Добавьте овощную смесь к свиному фаршу, вбейте яйца, посолите и поперчите.

4. Хорошо вымесите фарш руками в течение нескольких минут, после чего несколько раз отбейте его о миску. Именно этот этап помогает сделать котлеты нежными и сочными.

5. Сформируйте котлеты одинакового размера.

6. Обжарьте их на хорошо разогретой сковороде до появления румяной корочки с обеих сторон.

7. Отдельно обжарьте нарезанный лук, добавив щепотку соли и щепотку сахара. Готовьте его до мягкости. На дно кастрюли выложите тушеный лук, сверху разместите котлеты. Добавьте кусочки сливочного масла и влейте несколько ложек воды

8. Накройте крышкой и тушите после закипания примерно 5 минут.

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