Лучший рецепт котлет: что добавить в фарш, чтобы они точно не получились сухими

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
945
Лучший рецепт котлет: что добавить в фарш, чтобы они точно не получились сухими
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Домашние котлеты остаются одним из самых любимых блюд для семейного обеда. Но не всегда они получаются нежными и сочными. Есть несколько простых продуктов, которые помогут сделать фарш нежнее, а готовые котлеты – ароматными и очень вкусными. Один из главных секретов – правильно подготовить фарш перед жаркой.

Идея приготовления сочных мясных котлет опубликована на странице yevheniia.cooks в Instagram.

Лучший рецепт котлет: что добавить в фарш, чтобы они точно не получились сухими

Ингредиенты:

  • свиной фарш – 1 кг.
  • картофель – 1 средняя шт.
  • лук репчатый – 1 шт. (для фарша)
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • белый хлеб – 3-4 ломтика
  • молоко – для замачивания хлеба
  • яйца – 2 шт.
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • лук репчатый – 1 средняя шт.
  • сливочное масло – примерно 20 г
  • соль – щепотка
  • сахар – щепотка
  • вода – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

Лучший рецепт котлет: что добавить в фарш, чтобы они точно не получились сухими

1. Белый хлеб залейте молоком и оставьте на несколько минут, чтобы он хорошо размяк.

2. Картофель очистите. Вместе с луком, чесноком и хорошо отжатым хлебом измельчите всё в блендере до однородной массы.

Лучший рецепт котлет: что добавить в фарш, чтобы они точно не получились сухими

3. Добавьте овощную смесь к свиному фаршу, вбейте яйца, посолите и поперчите.

4. Хорошо вымесите фарш руками в течение нескольких минут, после чего несколько раз отбейте его о миску. Именно этот этап помогает сделать котлеты нежными и сочными.

Лучший рецепт котлет: что добавить в фарш, чтобы они точно не получились сухими

5. Сформируйте котлеты одинакового размера.

6. Обжарьте их на хорошо разогретой сковороде до появления румяной корочки с обеих сторон.

Лучший рецепт котлет: что добавить в фарш, чтобы они точно не получились сухими

7. Отдельно обжарьте нарезанный лук, добавив щепотку соли и щепотку сахара. Готовьте его до мягкости. На дно кастрюли выложите тушеный лук, сверху разместите котлеты. Добавьте кусочки сливочного масла и влейте несколько ложек воды

8. Накройте крышкой и тушите после закипания примерно 5 минут.

Лучший рецепт котлет: что добавить в фарш, чтобы они точно не получились сухими

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