Любимые продукты с 90-х годов, о которых часто упоминают сейчас: топ-5

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Любимые продукты с 90-х годов, о которых часто упоминают сейчас: топ-5

В 90-х годах был большой дефицит качественных продуктов. Но, в это же время стали активно появляются на прилавках магазинов всем хорошо известные продукты, которые помнят хорошо и сейчас, например, вермишель "Мивина", кубики "Gallina Blanca" и многое другое. 

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Продукты времен СССР

Редакция FoodOboz делится перечнем из пяти самых популярных продуктов, которые все очень хорошо помнят и на вид и, конечно же на вкус. 

Известные продукты из 90-х

Жвачка "Turbo"

Жвачку, которая была как резина на вкус, точно помнят все дети 90-х годов. Она была с разными фруктовыми вкусами, но первая появилась со вкусом персика. Изготовляла жвачки турецкая компания Kent Gida. 

Жвачка ''Turbo''

"Gallina Blanca буль-буль, буль-буль" 

Бульонные кубики были очень популярны и были на кухнях всех хозяек. Их добавляли практически во все первые блюда для того, чтобы придать еде яркий и насыщенный мясной вкус.

''Gallina Blanca''

Маргарин "Rама"

Маргарин ''Rama''

Этот продукт также занимал особое место на столе украинцев в 90-х годах, его ели вместо масла и добавляли в выпечку. Вкус этот продукт имел отвратительный, как и состав.

Вермишель "Мивина"

Ее любили все, от детей до взрослых. Ели вредную вермишель даже в сухом виде, не заливая кипятком.

Вермишель ''Мивина''

Сухарики "Три корочки"

эти популярные сухарики появились в конце 90-х годов,  и их полюбили все. стоит отметить, что они были с разными вкусами, но самым популярными были со вкусом хрена.

Сухарики ''3 корочки''

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