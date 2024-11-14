Любимые продукты с 90-х годов, о которых часто упоминают сейчас: топ-5

В 90-х годах был большой дефицит качественных продуктов. Но, в это же время стали активно появляются на прилавках магазинов всем хорошо известные продукты, которые помнят хорошо и сейчас, например, вермишель "Мивина", кубики "Gallina Blanca" и многое другое.

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Редакция FoodOboz делится перечнем из пяти самых популярных продуктов, которые все очень хорошо помнят и на вид и, конечно же на вкус.

Жвачка "Turbo"

Жвачку, которая была как резина на вкус, точно помнят все дети 90-х годов. Она была с разными фруктовыми вкусами, но первая появилась со вкусом персика. Изготовляла жвачки турецкая компания Kent Gida.

"Gallina Blanca буль-буль, буль-буль"

Бульонные кубики были очень популярны и были на кухнях всех хозяек. Их добавляли практически во все первые блюда для того, чтобы придать еде яркий и насыщенный мясной вкус.

Маргарин "Rама"

Этот продукт также занимал особое место на столе украинцев в 90-х годах, его ели вместо масла и добавляли в выпечку. Вкус этот продукт имел отвратительный, как и состав.

Вермишель "Мивина"

Ее любили все, от детей до взрослых. Ели вредную вермишель даже в сухом виде, не заливая кипятком.

Сухарики "Три корочки"

эти популярные сухарики появились в конце 90-х годов, и их полюбили все. стоит отметить, что они были с разными вкусами, но самым популярными были со вкусом хрена.

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