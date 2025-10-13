Салаты из свеклы – это всегда лучший вариант блюда как для обеда, так и перекуса и легкого ужина. Ко всему свекла отлично сочетается со всеми овощами, а также сельдью, солеными огурцами, фасолью, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и вареными яйцами.

Ингредиенты:

Вареная свекла (небольшая) – 4 шт.

Вареные яйца – 4 шт.

Соленые огурцы – 4 шт.

Филе сельди – 200 г

Горчица в зернах – 1 ч.л

Сметана – 1 ст. л

Майонез – 1 ст. л.

Зелень(лук, укроп)зеленый лук

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите свеклу. Яйца, огурцы и сельдь нарежьте кубиком.

2. Добавить измельченный зеленый лук и зелень.

3. Заправьте горчицей, сметаной и майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте.

