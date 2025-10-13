Видео дня
Майонезный салат из свеклы, сельди и вареных яиц: вкуснее, чем "Шуба"
Салаты из свеклы – это всегда лучший вариант блюда как для обеда, так и перекуса и легкого ужина. Ко всему свекла отлично сочетается со всеми овощами, а также сельдью, солеными огурцами, фасолью, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- Вареная свекла (небольшая) – 4 шт.
- Вареные яйца – 4 шт.
- Соленые огурцы – 4 шт.
- Филе сельди – 200 г
- Горчица в зернах – 1 ч.л
- Сметана – 1 ст. л
- Майонез – 1 ст. л.
- Зелень(лук, укроп)зеленый лук
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите свеклу. Яйца, огурцы и сельдь нарежьте кубиком.
2. Добавить измельченный зеленый лук и зелень.
3. Заправьте горчицей, сметаной и майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте.
