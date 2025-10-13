Майонезный салат из свеклы, сельди и вареных яиц: вкуснее, чем "Шуба"

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,8 т.
Майонезный салат из свеклы, сельди и вареных яиц: вкуснее, чем 'Шуба'

Салаты из свеклы – это всегда лучший вариант блюда как для обеда, так и перекуса и легкого ужина. Ко всему свекла отлично сочетается со всеми овощами, а также сельдью, солеными огурцами, фасолью, зеленью. 

Видео дня
Майонезный салат из свеклы, сельди и вареных яиц: вкуснее, чем ''Шуба''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и вареными яйцами. 

Ингредиенты:

  • Вареная свекла (небольшая) – 4 шт.
  • Вареные яйца – 4 шт.
  • Соленые огурцы – 4 шт.
  • Филе сельди – 200 г
  • Горчица в зернах – 1 ч.л
  • Сметана – 1 ст. л
  • Майонез – 1 ст. л.
  • Майонез – 1 ст. л.
  • Зелень(лук, укроп)зеленый лук 
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Натрите свеклу. Яйца, огурцы и сельдь нарежьте кубиком.

Майонезный салат из свеклы, сельди и вареных яиц: вкуснее, чем ''Шуба''

2. Добавить измельченный зеленый лук и зелень.

Майонезный салат из свеклы, сельди и вареных яиц: вкуснее, чем ''Шуба''

3. Заправьте горчицей, сметаной и майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте.

Майонезный салат из свеклы, сельди и вареных яиц: вкуснее, чем ''Шуба''

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирецептпродуктысалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты