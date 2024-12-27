Макароны по-украински для сытного и быстрого ужина: как приготовить вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,1 т.
Рецепт блюда

Один из самых простых и сытных продуктов – макароны. Их можно добавлять в супы, готовить с молоком, мясом, тушенкой, сыром, фаршем, овощами, соусами. А еще из них получится очень сытная и вкусная запеканка.

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Как вкусно приготовить макароны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных макарон с тушенкой и овощной зажаркой.

Как вкусно приготовить макароны

Ингредиенты:

  • макароны
  • тушеное мясо
  • морковь
  • лук
  • специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите макароны.

Приготовление блюда

2. Сделайте зажарку из тертой моркови и лука, добавьте туда тушенку, и макароны, немного воды и тушите в сковороде до готовности.

Готовое блюдо

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