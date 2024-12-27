Один из самых простых и сытных продуктов – макароны. Их можно добавлять в супы, готовить с молоком, мясом, тушенкой, сыром, фаршем, овощами, соусами. А еще из них получится очень сытная и вкусная запеканка.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных макарон с тушенкой и овощной зажаркой.

Ингредиенты:

макароны

тушеное мясо

морковь

лук

специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите макароны.

2. Сделайте зажарку из тертой моркови и лука, добавьте туда тушенку, и макароны, немного воды и тушите в сковороде до готовности.

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