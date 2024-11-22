Яйца – на первый взгляд очень примитивный продукт, но, стоит знать, что яйца являются хорошим источником высококачественного белка, незаменимых аминокислот и витаминов (таких как B12, рибофлавин и фолат) и минералов (включая железо и цинк). Из них можно всего за 5 минут приготовить вкусную яичницу, омлет, яйца-пашот.

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Нутрициолог рассказала в Instagram о пользе куриных яиц, а также от том, в каком виде они наиболее полезны!

Чем полезны куриные яйца

"Яйца – источник качественного, полноценного белка, который усваивается на 98% (а это вкрутую, потому что продукт может содержать много белка, но его мало усвоится. 1 яйцо +- 6 г белка). В одном яйце 23% дневной нормы селена (для работы щитовидки, сердца). В желтках есть витамин Д, который отвечает за обмен кальция, здоровье костей и зубов, нужен для почек, пищеварительной системы, мышц. В яйцах от куриц свободного выгула в 3-4 раза больше витамина Д).", – рассказывает нутрициолог

В каком виде яйца самые полезные

"Сырые яйца есть нельзя, если не хотите заразиться сальмонеллезом. Еще нужно знать, что в сырых яйцах есть вещества, которые могут ослаблять действие ферментов, которые помогают усвоить некоторые витамины", – уточняет специалист

В вот белок из вареных яиц усваивается лучше, чем из сырых! И именно в вареном виде яйца самые полезные, но варить нужно их так, чтобы желток был жидким!

С чем лучше всего есть яйца, чтобы они оставались полезными

Лучше всего есть яйца с о свежими и запеченными овощами, зеленью, хлебом, сырами, консервированной кукурузой, креветками!

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