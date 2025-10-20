Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно очень вкусно запечь, стушить, замариновать. А еще ее можно добавлять в салаты, закуски, делать полезные намазки и паштет.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с солью, специями и луком.

Ингредиенты:

Свежемороженая скумбрия 2 шт

Лук репчатый 2 шт

Лавровый лист 4 шт

Перец черный горошком 1 чайная ложка

Перец душистый 6 шт

Укус 9% 2 ст.л

Растительное масло 2 ст. л

Соль 4 ст. л

Вода 1 стакан

Способ приготовления:

1. Замороженную рыбу почистите и порежьте кусками. Каждый кусок обваляйте в соли, выложите в форму с водой и оставьте один час.

2. После переложите рыбу из воды в форму, добавьте порезанный лук, перец, уксус, масло, накройте пленкой и оставьте на ночь.

