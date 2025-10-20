Малосольная скумбрия: рассказываем, как вкусно приготовить полезную рыбу

Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно очень вкусно запечь, стушить, замариновать. А еще ее можно добавлять в салаты, закуски, делать полезные намазки и паштет.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с солью, специями и луком. 

Ингредиенты: 

  • Свежемороженая скумбрия  2 шт
  • Лук репчатый 2 шт
  • Лавровый лист 4 шт
  • Перец черный горошком 1 чайная ложка
  • Перец душистый  6 шт
  • Укус 9%  2 ст.л
  • Растительное масло 2 ст. л
  • Соль 4 ст. л
  • Вода  1 стакан

Способ приготовления: 

1. Замороженную рыбу почистите и порежьте кусками. Каждый кусок обваляйте в соли, выложите в форму с водой и оставьте один час. 

2. После переложите рыбу из воды в форму, добавьте порезанный лук, перец, уксус, масло, накройте пленкой и оставьте на ночь.

