Малосольная скумбрия: рассказываем, как вкусно приготовить полезную рыбу
Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно очень вкусно запечь, стушить, замариновать. А еще ее можно добавлять в салаты, закуски, делать полезные намазки и паштет.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с солью, специями и луком.
Ингредиенты:
- Свежемороженая скумбрия 2 шт
- Лук репчатый 2 шт
- Лавровый лист 4 шт
- Перец черный горошком 1 чайная ложка
- Перец душистый 6 шт
- Укус 9% 2 ст.л
- Растительное масло 2 ст. л
- Соль 4 ст. л
- Вода 1 стакан
Способ приготовления:
1. Замороженную рыбу почистите и порежьте кусками. Каждый кусок обваляйте в соли, выложите в форму с водой и оставьте один час.
2. После переложите рыбу из воды в форму, добавьте порезанный лук, перец, уксус, масло, накройте пленкой и оставьте на ночь.
