Малосольные огурци, которые исчезают со стола за один вечер: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,0 т.
Малосольные огурци, которые исчезают со стола за один вечер: делимся простым рецептом
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Малосольные огурцы – лучшая домашняя закуска. Готовить их можно с чесноком, зеленью, хреном. А также не забывайте добавить чеснок. 

Малосольные огурци, которые исчезают со стола за один вечер: делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих малосольных огурцов с чесноком.

На 3-литровую банку:

  • огурцы
  • 3 ст. л. каменной соли без горки
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • корень хрена
  • укроп (лучше соцветия)
  • листья хрена и винограда (по желанию)
  • горький перец — если любите острое

Способ приготовления:

1. Замочите огурцы в холодной воде на 2-3 часа. Выложите в банку слоями вместе со специями.

Малосольные огурци, которые исчезают со стола за один вечер: делимся простым рецептом

2. Приготовьте холодный рассол: 3 ст. л. соли на 1 л воды. Залейте огурцы и оставьте при комнатной температуре на 2 суток.

Малосольные огурци, которые исчезают со стола за один вечер: делимся простым рецептом

После этого можно поставить в холодильник – они станут еще вкуснее и останутся такими же хрустящими!

Малосольные огурци, которые исчезают со стола за один вечер: делимся простым рецептом

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