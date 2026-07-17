Малосольные огурци, которые исчезают со стола за один вечер: делимся простым рецептом
1 минута
2,0 т.
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Малосольные огурцы – лучшая домашняя закуска. Готовить их можно с чесноком, зеленью, хреном. А также не забывайте добавить чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих малосольных огурцов с чесноком.
На 3-литровую банку:
- огурцы
- 3 ст. л. каменной соли без горки
- 4-5 зубчиков чеснока
- корень хрена
- укроп (лучше соцветия)
- листья хрена и винограда (по желанию)
- горький перец — если любите острое
Способ приготовления:
1. Замочите огурцы в холодной воде на 2-3 часа. Выложите в банку слоями вместе со специями.
2. Приготовьте холодный рассол: 3 ст. л. соли на 1 л воды. Залейте огурцы и оставьте при комнатной температуре на 2 суток.
После этого можно поставить в холодильник – они станут еще вкуснее и останутся такими же хрустящими!
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