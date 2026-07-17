Малосольные огурцы – лучшая домашняя закуска. Готовить их можно с чесноком, зеленью, хреном. А также не забывайте добавить чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих малосольных огурцов с чесноком.

На 3-литровую банку:

огурцы

3 ст. л. каменной соли без горки

4-5 зубчиков чеснока

корень хрена

укроп (лучше соцветия)

листья хрена и винограда (по желанию)

горький перец — если любите острое

Способ приготовления:

1. Замочите огурцы в холодной воде на 2-3 часа. Выложите в банку слоями вместе со специями.

2. Приготовьте холодный рассол: 3 ст. л. соли на 1 л воды. Залейте огурцы и оставьте при комнатной температуре на 2 суток.

После этого можно поставить в холодильник – они станут еще вкуснее и останутся такими же хрустящими!

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