Мандариновая панна-котта для новогоднего стола: рецепт легкого десерта без выпечки

Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусный, легкий десерт, но без выпечки, идеальным вариантом будет – нежная и вкусная панна-котта. Готовить ее можно с разными вкусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта без выпечки – панна-котта. 

Ингредиенты: 

  • 4 мандарина
  • 50 г сахара
  • 5 г желатина (можно заменить на агар-агар)
  • 250 мл растительного молока
  • 125 мл кокосовых сливок
  • 8 г желатина (можно заменить на агар-агар), 60 г сахара
  • 1 пачка апельсинового желе по желанию

Способ приготовления:

1. Мандарины чистим, взбиваем в блендере, процеживаем сок, добавляем желатин, сахар, оставляем на 15 минут. подогреваем до растворения желатина и разливаем по бокалам, охлаждаем в холодильнике до застывания(до 1 часа).

2. Для сливочного слоя: соединяем сливки, молоко, сахар, желатин, оставляем на 15 минут, и подогреваем до растворения желатина, охлаждаем до комнатной температуры и разливаем по бокалам.

3. По желанию можно также заварить апельсиновое желе, нарезать и разложить сверху на десерт, приятного аппетита!

