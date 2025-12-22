Мандариновая панна-котта для новогоднего стола: рецепт легкого десерта без выпечки
Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусный, легкий десерт, но без выпечки, идеальным вариантом будет – нежная и вкусная панна-котта. Готовить ее можно с разными вкусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта без выпечки – панна-котта.
Ингредиенты:
- 4 мандарина
- 50 г сахара
- 5 г желатина (можно заменить на агар-агар)
- 250 мл растительного молока
- 125 мл кокосовых сливок
- 8 г желатина (можно заменить на агар-агар), 60 г сахара
- 1 пачка апельсинового желе по желанию
Способ приготовления:
1. Мандарины чистим, взбиваем в блендере, процеживаем сок, добавляем желатин, сахар, оставляем на 15 минут. подогреваем до растворения желатина и разливаем по бокалам, охлаждаем в холодильнике до застывания(до 1 часа).
2. Для сливочного слоя: соединяем сливки, молоко, сахар, желатин, оставляем на 15 минут, и подогреваем до растворения желатина, охлаждаем до комнатной температуры и разливаем по бокалам.
3. По желанию можно также заварить апельсиновое желе, нарезать и разложить сверху на десерт, приятного аппетита!
