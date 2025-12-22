Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусный, легкий десерт, но без выпечки, идеальным вариантом будет – нежная и вкусная панна-котта. Готовить ее можно с разными вкусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта без выпечки – панна-котта.

Ингредиенты:

4 мандарина

50 г сахара

5 г желатина (можно заменить на агар-агар)

250 мл растительного молока

125 мл кокосовых сливок

8 г желатина (можно заменить на агар-агар), 60 г сахара

1 пачка апельсинового желе по желанию

Способ приготовления:

1. Мандарины чистим, взбиваем в блендере, процеживаем сок, добавляем желатин, сахар, оставляем на 15 минут. подогреваем до растворения желатина и разливаем по бокалам, охлаждаем в холодильнике до застывания(до 1 часа).

2. Для сливочного слоя: соединяем сливки, молоко, сахар, желатин, оставляем на 15 минут, и подогреваем до растворения желатина, охлаждаем до комнатной температуры и разливаем по бокалам.

3. По желанию можно также заварить апельсиновое желе, нарезать и разложить сверху на десерт, приятного аппетита!

