Мандариновый тирамису для новогоднего стола: рецепт очень вкусного и легкого десерта без выпечки
Один их самых вкусных, легких и быстрых десертов – тирамису. Готовить его можно с любым вкусом, особенно вкусно будет с ягодами, а также мандаринами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тирамису с мандаринами, который получится не слишком сладким.
Ингредиенты:
- 200 г печенья савоярди
- 3 желтка
- 80 г сахара
- 250 г маскарпоне
- 300 г сливок 33%
- 1-1,5кг мандарин
- 35 г крахмала
Способ приготовления:
1. Выжимаем сок из мандарин, оставляем 250 мл для смачивания савоярди, остальные 250-300 мл соединяем с крахмалом и доводим до кипения, охлаждаем. 2 мандаринки оставляем для украшения готового тирамису.
2. Взбиваем холодные сливки до устойчивых пиков.
3. Желтки с сахаром подогреваем помешивая на паровой бане, до растворения сахара, снимаем с паровой бани и взбиваем миксером 5 минут. Добавляем маскарпоне, перемешиваем венчиком. Добавляем взбитые сливки и снова перемешиваем.
4. Собираем тирамису и охлаждаем несколько часов/ночь в холодильнике.
