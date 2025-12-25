Мандариновый тирамису для новогоднего стола: рецепт очень вкусного и легкого десерта без выпечки

Рецепт десерта

Один их самых вкусных, легких и быстрых десертов – тирамису. Готовить его можно с любым вкусом, особенно вкусно будет с ягодами, а также мандаринами. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тирамису с мандаринами, который получится не слишком сладким.

Ингредиенты: 

  • 200 г печенья савоярди
  • 3 желтка
  • 80 г сахара
  • 250 г маскарпоне
  • 300 г сливок 33%
  • 1-1,5кг мандарин
  • 35 г крахмала

Способ приготовления: 

1. Выжимаем сок из мандарин, оставляем 250 мл для смачивания савоярди, остальные 250-300 мл соединяем с крахмалом и доводим до кипения, охлаждаем. 2 мандаринки оставляем для украшения готового тирамису.

2. Взбиваем холодные сливки до устойчивых пиков.

3. Желтки с сахаром подогреваем помешивая на паровой бане, до растворения сахара, снимаем с паровой бани и взбиваем миксером 5 минут. Добавляем маскарпоне, перемешиваем венчиком. Добавляем взбитые сливки и снова перемешиваем.

4. Собираем тирамису и охлаждаем несколько часов/ночь в холодильнике.

