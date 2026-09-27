Маринованная капуста "Пелюстка": простой рецепт хрустящей закуски со свеклой
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Маринованная капуста "Пелюстка" приобретает яркий цвет благодаря свекле и остается хрустящей после маринования. Для приготовления нужно нарезать капусту, добавить морковь, свеклу и чеснок, а затем залить овощи горячим маринадом. Уже через сутки закуска приобретает насыщенный кисло-сладкий вкус и аромат специй. После этого капусту нужно переставить в холодильник и подавать охлажденной.
Идея приготовления маринованной капусты "Пелюстка" опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 1 кг.
- чеснок – 4 зубчика
- морковь – 1 шт.
- свекла – 1 небольшая
- вода – 1 л
- соль – 2 ст.л. без горки
- сахар – 2 ст.л.
- лавровый лист – 3 шт.
- смесь перцев горошком – 10 шт.
- душистый перец – 3 горошины
- кориандр – по вкусу
- уксус – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Капусту нужно нарезать крупными кусками или частями, которые удобно перекладывать в банку или контейнер. Морковь и свеклу очистить и нарезать тонкими ломтиками или брусочками. Чеснок нарезать пластинками.
2. Подготовленные овощи выложить слоями в большую банку или подходящий контейнер. Между слоями равномерно распределить морковь, свеклу и чеснок.
3. Для маринада налейте воду в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец горошком, душистый перец и немного кориандра. Доведите до кипения и проварите несколько минут, чтобы специи отдали свой аромат.
4. Снять маринад с огня, добавить уксус и перемешать. Горячим маринадом залить подготовленные овощи, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
5. Оставить капусту примерно на сутки при комнатной температуре. После этого переставить контейнер в холодильник.
6. Маринованную " "Пелюстку подавать охлажденной в качестве самостоятельной закуски или в качестве дополнения к мясным и картофельным блюдам.
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