Маринованная капуста "Пелюстка": простой рецепт хрустящей закуски со свеклой

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
258
Рецепт капусты 'Пелюстки' со свеклой
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Маринованная капуста "Пелюстка" приобретает яркий цвет благодаря свекле и остается хрустящей после маринования. Для приготовления нужно нарезать капусту, добавить морковь, свеклу и чеснок, а затем залить овощи горячим маринадом. Уже через сутки закуска приобретает насыщенный кисло-сладкий вкус и аромат специй. После этого капусту нужно переставить в холодильник и подавать охлажденной.

Идея приготовления маринованной капусты  "Пелюстка"  опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Вкусная капуста  "Пелюстка"

Ингредиенты:

  • капуста – 1 кг.
  • чеснок – 4 зубчика
  • морковь – 1 шт.
  • свекла – 1 небольшая
  • вода – 1 л
  • соль – 2 ст.л. без горки
  • сахар – 2 ст.л.
  • лавровый лист – 3 шт.
  • смесь перцев горошком – 10 шт.
  • душистый перец – 3 горошины
  • кориандр – по вкусу
  • уксус – 100 мл.

Способ приготовления:

Нарезаем капусту

1. Капусту нужно нарезать крупными кусками или частями, которые удобно перекладывать в банку или контейнер. Морковь и свеклу очистить и нарезать тонкими ломтиками или брусочками. Чеснок нарезать пластинками.

2. Подготовленные овощи выложить слоями в большую банку или подходящий контейнер. Между слоями равномерно распределить морковь, свеклу и чеснок.

Выкладываем в контейнер капусту и морковь

3. Для маринада налейте воду в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец горошком, душистый перец и немного кориандра. Доведите до кипения и проварите несколько минут, чтобы специи отдали свой аромат.

Добавляем свеклу

4. Снять маринад с огня, добавить уксус и перемешать. Горячим маринадом залить подготовленные овощи, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.

Добавляем маринад

5. Оставить капусту примерно на сутки при комнатной температуре. После этого переставить контейнер в холодильник.

6. Маринованную " "Пелюстку  подавать охлажденной в качестве самостоятельной закуски или в качестве дополнения к мясным и картофельным блюдам.

Готовая капуста

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